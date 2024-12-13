Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın eleme grubu değerlendirdi: Bu takım kabusu rüyaya çevirebilir

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde yapıldı. A Milli Takımımız; İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Gürcistan ve Bulgaristan'ın yer aldığı E Grubu'na düştü.

Kura çekiminin ardından HT Spor yorumcuları, A Milli Takım'ın eleme grubunu değerlendirdi.

Hamit Altıntop: İlk önce hayırlı olsun grup. Bildiğimiz gibi Dünya Kupası'na uzun yıllardır katılamıyoruz. Kabus gibi artık bu kabusu da rüyaya bu takım çevirebilir. Evet kura zor İspanya veya Hollanda çok çok zor olacaktır. Ben inanıyorum ki özellikle içerde alacağımız bir galibiyet böyle ülkelere karşı bizi liderliğe de taşıyabilir. Gürcistan'ın çok kolay olacağını düşünmüyorum ama normal şartlarda evet onları da kolay geçebiliriz. Önemli olan oyuncularımız kendi takımlarında günlük çalışmalarında bu temposuna devam etmesi çok çok önemli olacaktır ve tabii ki ligimizin kalitesi biraz daha artarsa, etrafımızdaki unsurları da olumlu yönetebilirsek takımı pozitif şekilde etkileyecektir. Jenerasyonumuz çok kıymetli ama bu jenerasyonun bir sürecin içinde olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Evet önü açık ama doğru çalışmalarla, doğru dokunuşlurla çok çok daha iyi olabilir. Ben daha önce söylemiştim tarihin en iyi milli takımı olabilecek potansiyele sahip bunu hepimiz biliyoruz. Özellikle Avrupa Şampiyonası ile beraber özgüven de kazandı bu hocayla beraber bir uyum içinde. Şöyle gerçekler de var ama unutmamak lazım iki defa Galler'le oynuyorsunuz kazanamıyorsunuz. Karadağ'daki o maçın performansı da çok önemli. Karadağ'da mental olarak reaksiyon gösteremedi. Bunları da çok abartmadan gelişmenin bir parçası olduğunu düşünerek ama doğru analiz ederek olumluyu da çevirmemiz gerektiğini düşünüyorum.

🏆 Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu! ⚔️



🎙️ HT Spor yorumcusu Hamit Altıntop (@FHamitAltintop), değerlendirdi. pic.twitter.com/SYZkgyZsYQ — HT Spor (@HTSpor) December 13, 2024 Gürcan Bilgiç: 4-6-0 gerçekten rakipler karşısıdan fayda sağlamadı ama bize bastıracak İspanya ya da Hollanda olsun sahada daha üstün görünecek takımlar karşısında iş yapabilir. Ön tarafımıza baktığımızda hem sprinter hem de adam eksilten oyuncularımız var. Ciddi bir oyunla İspanya ya da Hollanda'ya sıkıntı çıkartabiliriz ama bir santrfor bulmamız lazım. Zor görünen maçları iyi oynuyoruz biz ama cepte nasıl olsa kazanırız dediğimiz maçlarda geçtiğimiz günlerde iki defa ders aldık.