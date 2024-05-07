Hande Çinkitaş cinayetinde yeni müebbet istemi!
İstanbul'da 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin yaklaşık 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen, sonra da haklarında beraat kararı verilen baba ve üvey annenin davasında yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf mahkemesinde görülen ikinci duruşmada, savcılık cinayeti babanın işlediğini belirterek N. Çinkitaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberi...
İstanbul Kadıköy'de 2001 yılında Hande Çinkitaş'ın (12) başına çekiçle vurulup, boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin davanın duruşması istinaf mahkemesinde görüldü.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, dün görülen ikinci duruşmaya, baba N. ile üvey anne Ş. Çinkitaş katıldı. Duruşmada Hande Çinkitaş’ın annesi Handan Yılmazer ile avukatı Hasan Kocabey de hazır bulundu.
MAHKEME BİR KEZ DAHA DİNLEDİ
Mahkemede baba N. Çinkitaş ve üvey anne Ş. Çinkitaş dinlendi. Baba N. Çinkitaş, olay sabahı evden erken çıktığını, cinayetle ilgisinin olmadığını söyledi. Üvey anne de olay günü sabah 08.30 sıralarında evden çıktığını, belirterek kendisinin cinayetle ilgisinin olmadığını iddia eti.
SAVCIDAN BABAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ
Tüm tarafların dinlenmesinin ardından söz alan savcılık makamı, cinayetin, sabah saatlerinde meydana geldiğini ve baba N. Çinkitaş’ın olay saatinde evde olduğunu belirterek, baba hakkında en ağır ceza olan ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Baba hakkında bu cezanın verilmesini talep eden savcılık, üvey anne Ş. Çinkitaş hakkında da olay zamanında evde olmadığını belirterek beraat kararının verilmesini istedi. Bu talepleri alan mahkeme, duruşmayı 8 Temmuz Pazartesi tarihine erteledi.
AVUKAT KOCABEY: ANNE DE OLAY SAATİNDE EVDE
Davaya müdahil olan Hande Çinkitaş’ın annesi Handan Yılmazer’in avukatı Hasan Kocabey, savcılığın baba N. Çinkitaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep etmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Kocabey,"Savcılık cinayetin sabah erken saatlerde yaşandığını belirtiyor. Adli Tıp Kurumu raporu ve diğer raporlarda da Hande'nin sabah saat 07.00 ile 08.30 sıralarında öldürüldüğü kaydediliyor. Bu saatlerde de üvey anne Ş. Çinkitaş'ın da evde olduğunu görüyoruz. Kendisi evden sabah 08.30 ile 08.50 sıralarında evden çıktım diyor. Bu duruşmada da onu söylüyor." dedi.
NE OLMUŞTU?
12 yaşındaki Hande Çinkitaş 4 Ocak 2001’de Kadıköy’deki evinde hunharca öldürüldü. Cinayetten 19 yıl sonra gözaltına alınıp tutuklanan baba N. Çinkitaş ve üvey anne Ş. Çinkitaş hakkında, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2020’de dava açıldı.
SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETMİŞTİ
Açılan bu davada Cumhuriyet savcısı, 6 ay tutuklu kalan ve tahliye olan sanıklar N. Çinkitaş ve Ş. Çinkitaş hakkında, “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ
Kartal Adliyesi’nde 2 yıl önce görülen davada mahkeme, üzerlerine atılı suçları işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle sanıklar N. Çinkitaş ve Ş. Çinkitaş’ın, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçlarından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
DAVA BÖLGE MAHKEMESİNDE
Mahkemenin beraat kararından ardından dosya istinaf mahkemesine gönderildi. Dün yapılan ikinci duruşma 8 Temmuz gününe ertelendi.