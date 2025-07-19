Hande Erçel ile Hakan Sabancı, düğünde

ELIE SAAAB HAKKINDA

Elie Saab, 1964'te Beyrut'ta dünyaya geldi. Dokuz yaşındayken kız kardeşleri için elbiseler dikerek girişti terzilik işine. 1982'de henüz 18 yaşındayken Beyrut'ta küçük bir atölye açtı. 1997'de ilk kez Roma'da ilkbahar-yaz defilelerine katıldı, ardından Milano'da sürekli olarak defile düzenlemeye başladı.

2002'de Oscar ödüllü Halle Berry'yi giydiren ilk Lübnanlı tasarımcı oldu. Jennifer Lopez, Taylor Swift, Angelina Jolie, Beyonce, Sandra Bullock, Ürdün Kraliçesi Rania, İsveç Veliaht Prensesi Victoria ve İsveç Prensesi Madeleine gibi isimler için özel tasarım elbiseler hazırladı.