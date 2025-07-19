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        Haberler Magazin Hande Erçel ile Hakan Sabancı, düğünde - Magazin haberleri

        Hande Erçel ile Hakan Sabancı, düğünde

        Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile modacı Elie Saab'ın oğlu Celio Saab'ın Lübnan'daki düğününe katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 19.07.2025 - 10:56
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        Hande ile Hakan düğünde
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        Hande Erçel, ünlü modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın Lübnan’daki görkemli düğününe katıldı.

        Celio Saab, hayatını Zein Qutami ile birleştirdi.

        Hande Erçel'e, düğünde sevgilisi Hakan Sabancı eşlik etti.

        Hande Erçel, Elie Saab'ın 2003 ilkbahar koleksiyonundan bir elbise giydi. Ünlü oyuncu, gece boyunca hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

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        O fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

        ELIE SAAAB HAKKINDA

        Elie Saab, 1964'te Beyrut'ta dünyaya geldi. Dokuz yaşındayken kız kardeşleri için elbiseler dikerek girişti terzilik işine. 1982'de henüz 18 yaşındayken Beyrut'ta küçük bir atölye açtı. 1997'de ilk kez Roma'da ilkbahar-yaz defilelerine katıldı, ardından Milano'da sürekli olarak defile düzenlemeye başladı.

        2002'de Oscar ödüllü Halle Berry'yi giydiren ilk Lübnanlı tasarımcı oldu. Jennifer Lopez, Taylor Swift, Angelina Jolie, Beyonce, Sandra Bullock, Ürdün Kraliçesi Rania, İsveç Veliaht Prensesi Victoria ve İsveç Prensesi Madeleine gibi isimler için özel tasarım elbiseler hazırladı.

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