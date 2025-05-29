Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tren keyfi 6.5 milyon lira Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tarihi The Orient Express ile yolculuk keyfi bedelinin 6 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi

Habertürk Giriş: 29.05.2025 - 00:41 Güncelleme: 29.05.2025 - 00:47 facebook

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