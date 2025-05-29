Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tren keyfi 6.5 milyon lira
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tarihi The Orient Express ile yolculuk keyfi bedelinin 6 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi
Yaklaşık 3 yıldır birliktelik yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, her fırsatta yurt dışı gezisine çıkıyor.
Hande Erçel ile Hakan Sabancı, mayıs başında tarihi The Orient Express'in Paris - Roma seferine katıldı.
Doğal olarak bu yolculuk için trenin süitini kiraladılar.
Süitin bir gecelik fiyatı, kişi başı; 12.300 Pound.
5 gecelik yolculuğun kaç liraya çıktığının hesabı şöyle;
• 2 x 12.300 Pound = 24.600 Pound
• 24.600 x 5 gün = 123.000 Pound
• 123.000 Pound = 6.484.000 Lira