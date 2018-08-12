Hande Erçel ile Kerimcan Durmaz'ın 'bazlama' tartışmasına Murat Dalkılıç da dahil oldu

Sosyal medya fenomeni Kerimcan, Durmaz Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan Hande Erçel'e "Bıktım artık bu bazlamadan" yorumunu yaptı. Hande Erçel'in hayranları ise Kerimcan Durmaz'ın olumsuz yorumlarına sert tepki gösterdi. Hande Erçel ile Kerimcan Durmaz'ın 'bazlama' tartışmasına Murat Dalkılıç da dahil oldu