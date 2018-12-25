Hande Erçel'den Murat Dalkılıç hamlesi!

Aylardır bir dargın bir barışık olan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, artık iyice çıkmaza girdi. Erçel, Murat Dalkılıç'ı sosyal medya hesabından engelledi. Daha sonra ise kendisinin de yakın arkadaşı olduğu Anıl Kumur'u takipten çıkaran Erçel, Dalkılıç ile ilişkisinde iplerin koptuğunun sinyalini verdi