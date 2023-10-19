Haberler Magazin Hande Erçel'in Cannes'a katıldı! Şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Hande Erçel'in Cannes'a katıldı! Şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ve şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri adlı dizide savcı Leyla karakterine hayat veren Hande Erçel, Cannes'da gerçekleştirilen Mipcom fuarına katıldı. Şıklığıyla dikkat çeken Erçel'in kombininin fiyatı dudak uçuklattı. Habertürk Giriş: 19.10.2023 - 14:57 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:57 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Burak Deniz ile birlikte FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran güzel oyuncu Hande Erçel, Cannes'da gerçekleştirilen Mipcom fuarına katıldı. Sevilen ismin tercih ettiği kombininin fiyatını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

2 Şurada Paylaş!







Bej rengi, diz altı sade bir elbise giyen Hande Erçel, kombinini yüksek topuklu rugan siyah ayakkabılarıyla tamamladı. At kuyruğu saç modelini tercih eden Erçel, hafif bir makyaj yaptı.