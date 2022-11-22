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Hande Erçel pozlarıyla beğeni rekoru kırdı!! Ünlü isim güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Aşk Laftan Anlamaz ve Sen Çal Kapımı adlı dizilerde gösterdiği başarılı performansının yanında güzelliğiyle de sık sık gündeme gelen Hande Erçel'in son fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun deri eteğiyle verdiği pozlara saniyeler içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

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  • Hande Erçel siyah mini etekli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ünlü isim güzelliğiyle görenleri büyüledi!

    Güneş'in Kızları adlı diziyle yıldızı parlayan ve sonrasında Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Hande Erçel, başarılı oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
  • Hande Erçel siyah mini etekli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ünlü isim güzelliğiyle görenleri büyüledi!

    Hande Erçel son olarak Instagram hesabından yayınladığı siyah mini etekli pozlarıyla magazin gündeminde yer aldı.
  • Hande Erçel siyah mini etekli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ünlü isim güzelliğiyle görenleri büyüledi!

    Geçtiğimiz günlerde ise Kerem Bürsin ile barıştığı iddialarıyla gündeme gelen Hande Erçel, konuyla ilgili "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim" sözleriyle açıklama yapmıştı.
  • Hande Erçel siyah mini etekli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ünlü isim güzelliğiyle görenleri büyüledi!

    Hakkında çıkan yalan aşk haberlerine ise Twitter'dan tepki veren Erçel, yaptığı paylaşımda "Her sabah başka bir haberle uyanıyorum. Hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" ifadelerini kullanmıştı.
  • Hande Erçel siyah mini etekli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ünlü isim güzelliğiyle görenleri büyüledi!

    Yalan haberlerden rahatsız olan Hande Erçel, haberleri sildirme kararı aldı. 
  • Hande Erçel siyah mini etekli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ünlü isim güzelliğiyle görenleri büyüledi!

    İşte Hande Erçel'in son pozları...
  • Hande Erçel siyah mini etekli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ünlü isim güzelliğiyle görenleri büyüledi!
  • Hande Erçel siyah mini etekli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ünlü isim güzelliğiyle görenleri büyüledi!
  • Hande Erçel siyah mini etekli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ünlü isim güzelliğiyle görenleri büyüledi!

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