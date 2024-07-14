Hande Erçel ve Hakan Sabancı Wimbledon finalinde
Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Novak Djokovic - Carlos Alcaraz maçını tribünden seyrediyor
Giriş: 14.07.2024 - 17:44 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:44
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Sık sık yurt dışına çıkan, Hande Erçel ile Hakan Sabancı, bu kez rotayı Londra'ya çevirdi.
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Çift, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Carlos Alcaraz maçını tribünden seyrediyor.
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Birlikteliklerini artık sosyal medyaya da taşıyan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, maç başlamadan önce birlikte objektif karşısında poz verdi.