Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hande Erçel ve Hakan Sabancı Wimbledon finalinde - Magazin haberleri

        Hande Erçel ve Hakan Sabancı Wimbledon finalinde

        Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Novak Djokovic - Carlos Alcaraz maçını tribünden seyrediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 17:44 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sık sık yurt dışına çıkan, Hande Erçel ile Hakan Sabancı, bu kez rotayı Londra'ya çevirdi.

        2

        Çift, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Carlos Alcaraz maçını tribünden seyrediyor.

        3

        Birlikteliklerini artık sosyal medyaya da taşıyan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, maç başlamadan önce birlikte objektif karşısında poz verdi.

        4

        Hakan Sabancı ile Hande Erçel, birlikte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle de paylaştı.

        #Hande Erçel
        #Hakan Sabancı
        #Wimbledon finali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında belediye mi elektrik şirketi mi kusurlu? İşte bilirkişi ön raporu
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında belediye mi elektrik şirketi mi kusurlu? İşte bilirkişi ön raporu
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Van Gölü'nde facia! Can kayıpları var
        Van Gölü'nde facia! Can kayıpları var
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        "Kara Duvar"da son durum!
        "Kara Duvar"da son durum!
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Final günü geldi çattı!
        Final günü geldi çattı!
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!