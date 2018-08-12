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Hande Kazanova günlük burç yorumları
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Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (12 Ağustos 2018)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

12.08.2018 - 09:17 | Güncelleme:

AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bu Pazar Ay Başak’ta dolaşıyor. Sindirim sistemimiz uyarılıyor. Bedenimiz ve ruhumuz arasındaki dengeyi sağlamamız gerekecek. Beslenmede tuz günleri olduğundan tuz tüketme eğilimimiz artabilir. Hazımsızlık ve gaz sorunlarınızı gidermek için ısırgan otu çayı içebilirsiniz. İlişkilerimiz mesafeli olabilir, çok düşünüp az konuşma eğiliminde olabilir ya da insanları bir çok konuda eleştirebiliriz. Maddi konulara kafamız takılı olabilir.

BUGÜN DOĞANLAR      

Bugün doğduysanız; gururlu, nazik, hüzünlü, insancıl birisiniz. Duygusal tarafınızı, mantığınızla dengelemek durumundasınız. Farklı ve değişik yerlerde bulunmak, sizi harekete geçirebilir. Her anlamda sabırlı ve mutlu olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu sene işinizde kendinizi göstereceksiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Bugün daha çok yapılması gereken rutin işler devrede olacak. Yapılması gereken işlerinizin altından kolaylıkla kalkacaksınız,  bir yandan da sağlığınızı abartmaya meyilli olacaksınız. Dış ortamlarda sinirleriniz çabuk zıplayabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Aşk hayatınız ve eğlenceli konular devrede olacak. Sevdiğiniz insanla romantik anlar söz konusu olabilir. Tamamlanması gereken günlük işlerinizin peşine düşebilirsiniz. Maddi konularda fazla harcamalardan kaçınmalısınız. 

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Aile hayatınızda, aile büyüklerinizle sevdiğiniz insanlarla paylaşımlarınızı artıracaksınız,  güzel vakitler geçireceksiniz. Eviniz için yapacağınız alışverişler varsa bunlar devrede olacak. Sabah saatlerinde iletişiminiz aktif. 

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre, akraba ve kardeşlerinizle olan konu ve olaylar aktif olmaya başlayacak. Kısa yolculuklar yapabilirsiniz, akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz. Sabah saatlerinde agresif tutumlardan kaçınmalısınız. 

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Bugün maddi konular kafanızı kurcalıyor olacak, harcamalarınız hızlanabilir. Sevdiklerinizle keyfinizi yerine getirecek ortamlar içinde olmaya özen gösterin. Kişisel alanlarınız bir yana maddi konularda kafanız fazla çalışıyor. 

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Birkaç gündür üzerinizde hissettiğiniz o enerjisizlik ve isteksizlik geride kalmaya başlayacak. Kendiniz ve sevdikleriniz için alışveriş yapmak isteyecek, havadar yerlerde bulunacaksınız. Sabah saatlerinde ailenize karşı anlayışlı olun.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Bugün, biraz geri planda durmak isteyeceksiniz özellikle başınızı dinleyebilirsiniz, yalnız olmaktan keyif alabilirsiniz. Yardımlaşma gerektiren her türlü iş ve konu için uygun şartlar altında olacaksınız. 

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

 Daha çok sosyal ortamlar ve arkadaş çevreniz devrede olacak. Ailenize ayırdığınız vakit, bu iki gün boyunca, daha fazla dış ortamlarda, sevdiğiniz insanlarla geçirecek zamanları işaret ediyor. 

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU   

Daha fazla göz önünde bulunacaksınız, gezmek dolaşmak, kalabalık ortamlar içerisinde olmak, vaktinizi diğer insanların yanında geçirmek etkisi yüksek olacak. Enerjinizi etkili bir şekilde kontrol etmeye çalışın. 

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Dış ortamlarda, seyahatte ya da tatilde uzakta bulunan akrabalarınızla bir arada bulunacak, beraber olduğunuz insanlarla güzel, eğlenceli, keyifli vakitler geçireceksiniz. Maddi alanlarda temkinli olacaksınız. 

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU    

Bugün, para harcamaya meyilli olabilirsiniz, para harcamaktan mutluluk duyabilirsiniz. Diğer insanlarla yapılacak ortaklaşa adımlar ve planlar sizi mutlu edebilir. Sosyal ilişkilerinizde tavırlarınıza dikkat edin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Sevdiğiniz insanının programına göre hareket etmek ön plana çıkabilir, onunla beraber romantik ortamlarda bulunmak, paylaşımlar içerisinde olmak, ilişkiniz ile ilgili planlar yapmak söz konusu olacak. 

Hande Kazanova / Habertürk

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