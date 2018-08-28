BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde oluşan merkür- jüpiter dik açısıyla düşüncelerimizi ortaya koyarken çoşkulu, iyimser ve biraz da abartılı olabiliriz. Önemli şanslar karşımıza gelebilir ama aşırı iyimserlikle tutamayacağımız sözler altına girmemeye özen gösterelim. Detayları gözden kaçırmayalım.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; geleneksel ve toplumun belirlediği temel kurallara karşı çıkma özelliğiniz çok yüksek. Hayatınız içerisinde size yol gösterecek ve yardımcı olacak bir sürü dostluklarınız olacak. Onlara karşı biraz daha vefalı olmayı öğrenmelisiniz. Bu sene, sosyal çevreniz size yeni fırsatlar yaratacak.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal harcamalarınızda veya riske dayanan para işlerinizde abartıdan ve aşırı iyimserlik etkisinden uzak durmaya çalışmalısınız. Özel ilişkilerinizde de vereceğiniz sözlere dikkat edin. Sorumluluklarınızla uğraşmak bu hafta size zor gelebilir ama işlerinizde kontrolü elinize almalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizdeki insanlara karşı tevazuuyu elden bırakmayın. Bol keseden vereceğiniz sözler sonrasında başınıza iş açabilir. İkili ilişkilerinizde, taşınmaya dayalı konularda güzel fırsatlar oluşabilir ama dediğim gibi aşırı iyimserlikle detayları atlamayın ve gözden kaçırmayın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda ve iletişim halinde olacağınız insanlara karşı coşkulu ve abartılı tavırlarınız ön plana çıkabilir. Güzel fırsatlar ayağınıza gelebilir yalnız yakın çevre iletişiminizde daha dikkatli olmalısınız. Bana bir şey olmaz tavrı hata yaptırabilir, tutamayacağınız sözler altına girmemeye çalışın.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda çok açılmadan, yere sağlam basarak planlar yapmaya özen gösterin. maddi konuları hızlandırıyor. Güzel gelişmeler karşınıza gelebilir. Bu süreçte ne kadar esnek olursanız o kadar değişik ve farklı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Parasal konularda ilerlemelerinizde abartıdan ve aşırı iyimserlikten uzak durun. Sonra vereceğiniz sözleri tutmakta zorlanabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile ve ev konularında aşırı abartıdan ve fazla iyimserlikten kaçının. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan gelecek teklifler hoşunuza gidebilir ama bunu aile ortamlarınıza aktarırken fazla iyimser olmayın, evle ilgili konularda da ayağınız yere sağlam basmalı.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlar önemli işlerde ve girişimlerinizde size gaz verebilirler. Bu dönemde yapabileceklerinizden çok planlarınız üzerine yoğunlaşmalı, hayata karşı kendinizi akışa bırakmalısınız. Vereceğiniz sözlere dikkat edin, daha önceden konuşulmuş işlerin üzerinden bir kez daha geçmek ve daha sağlam adımlar atmak zorundasınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birden fazla işiniz varsa işinizden elde edeceğiniz gelirlerinizde güzel şanslar ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu işleri kaçırmamak adına vereceğiniz sözlere dikkat edin, ileride sizi zorlayabilir. Karşınıza gelecek fırsatlarda aşırı iyimserlikle hareket etmek yerine kendinizi ve koşulları sağlama almaya çalışın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kalabalık yerlerde, kariyerinizde ve iş alanlarınızda abartıdan ve aşırı iyimserlikten uzak durun. Karşınıza bir sürü fırsat gelebilir ama bu fırsatları ince eleyip sık dokumalısınız. Gözden kaçıracağınız detaylar ileride sizi sıkıntıya sokabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Değişik fırsatlar ve şanslar karşınıza gelebilir. Uzaklarda bulunan akrabalarınızın, eşinizin kardeşlerinin hayatında da önemli değişimler ve olaylar oluşabilir. Fikirlerinizi öne çıkarırken ve savunurken gururdan ve abartıdan uzak durun. Aşırı iyimserlikle atılacak adımlar hayalperest yapınızı hareketlendirebilir. Tutamayacağınız sözler altına girmeyin.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aşırı iyimserlikle atılacak adımlar sizi zorlayabilir. Maddi görüşmelerinizde, ortak para işlerinizde seçenekler, güzel fırsatlar karşınıza gelebilir. Bu fırsatları değerlendirirken detayları ve ayrıntıları inceleyin, coşkunuzu dizginlemeniz ileride işinize yarayabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni sözleşmeler, konuşmalar karşınıza gelebilir. Ortaklı işlerinizde, ortağınıza veya sevdiğiniz insana karşı tutamayacağınız sözler altına girmeyin, aşırı iyimserlik belki sorunları o an için çözebilir ama başka sorunları hayatınıza taşıyacaktır. Özel ilişkilerinizde abartılı tavırlardan uzak durun, tevazuuyla konuların üzerine eğilirseniz sorunlarınızı daha rahat aşabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğinize yönelik adımlar, yeni iş alanlarınızdaki seçenekleriniz hızlanırken karşınıza gelecek olan fırsatlarda hayalperest olmayın, aşırı iyimserlikten kaçının. İş alanlarınızda konuşulan konuları ayrıntılarıyla ele almayı unutmayın. Gereksiz sözler vermeyin. İletişiminizde gururdan ve kibirden ve ben bilirim tavrından kaçının.

Hande Kazanova / Habertürk

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