Hande Mehan CSO Ada Ankara'da

CSO SANATÇILARI İLE DENİZBANK KONSERLERİ

08 ARALIK 2025, 20:00 - BANKKART MAVİ SALON

CSO Sanatçıları ile DenizBank Konserleri, 8 Aralık 2025’te CSO Ada Ankara’da seçkin bir müzik buluşmasına ev sahipliği yapacak. Konserde korno sanatçıları Altuğ Tekin ve Utku Ünal’a piyanoda İris Şentürker eşlik edecek. Program, Albinoni, Schumann, Beethoven, Vignery ve Bozza gibi önemli bestecilerin eserleriyle renkli ve zengin bir müzikal çeşitlilik sunacak. Bu özel gece, klasik müzik repertuvarının zarif ve etkileyici örneklerini dinleyicilerle buluşturacak.

POPERA – POP VE OPERA BULUŞMASI

08 ARALIK 2025, 20:00 - ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Klasik müzik ile popun enerjisi, 8 Aralık 2025 Pazar günü saat 20.00’de Ziraat Bankası Ana Salon’da Popera – Pop ve Opera Buluşması konserinde bir araya gelecek. Türkiye’nin sevilen tenorlarından Levent Gündüz, crossover repertuvarıyla sahnede yer alacak ve güçlü tenor sesiyle izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak. Konserde Gündüz, sahneyi güçlü sesi ve sahne duruşuyla dikkat çeken solist Burcu Sinem Şenel ile paylaşacak.

BESTELERİYLE YAŞAYAN USTA CİNUÇEN TANRIKORUR - GÜNAYDINIM, NAR ÇİÇEĞİM, SEVDİĞİM 09 ARALIK 2025, 20:00 - BANKKART MAVİ SALON

Türk Müziği’nin önde gelen bestecilerinden Cinuçen Tanrıkorur, 9 Aralık 2025 Salı günü saat 20.00’de Bankkart Mavi Salon’da anılacak. “Günaydınım, Nar Çiçeğim, Sevdiğim” gibi unutulmaz eserleriyle Tanrıkorur’un müziği, izleyicilerle buluşacak. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu solistleri Özlem Azılıoğlu ve İbrahim Acer, Tanrıkorur’un zarif üslubunu ve klasik musikinin estetik derinliğini sahneye taşıyarak, her bestesinde barındırdığı duygu ve inceliği yeniden yaşatacak.

REKLAM ANKARA DEVLET TİYATROSU-SEN DE GİTME TRİYANDAFİLİS 09, 10 ve 11 ARALIK 2025, 20:00 – ZİRAAT BANKASI ANA SALON Ayla Kutlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanacak “Sen de Gitme Triyandafilis” adlı müzikli oyun, 9 Aralık 2025’te saat 20.00’de Ziraat Bankası Ana Salon’da seyirciyle buluşacak. Emre Basalak’ın oyunlaştıracağı ve yöneteceği eser, 1930’lardan yüzyılın son çeyreğine uzanan bir Rum ailenin kızı Triyandafilis’in iç dünyasını sahneye taşıyacak. HANDE MEHAN 10 ARALIK 2025, 20:00 - BANKKART MAVİ SALON Genç ve yetenekli şarkıcı Hande Mehan, 10 Aralık 2025 Salı günü saat 20.00’de Bankkart Mavi Salon’da müzikseverlerle buluşacak. Üniversite yıllarında tanıştığı Cem Adrian’ın prodüktörlüğünde müzik kariyerine başlayan Mehan, Ankara dinleyicisine enerjik bir konser deneyimi sunacak. REKLAM AH SÖYLEŞEBİLSEK 11 ARALIK 2025, 20:00 - BANKKART MAVİ SALON Türk müziğinin duygusunu sahneye taşıyan özel konser Ah Söyleşebilsek, 11 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de Bankkart Mavi Salon’da gerçekleştirilecek. Opera sanatçısı Bariton Emre Uluocak, piyanist Dr. Cemile Cabbar eşliğinde Türkçe aryalar, şarkılar ve türküleri sahneye taşıyacak. Konser, klasik ve geleneksel müziği bir araya getirerek izleyicilere samimi ve etkileyici bir müzik deneyimi sunmayı amaçlıyor. CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ 12 ARALIK 2025, 20:00 - ZİRAAT BANKASI ANA SALON Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri kapsamında 12 Aralık’ta Ziraat Bankası Ana Salon’da sahne alacak. Konserde şef Wilson Ng orkestrayı yönetecek ve solist olarak Esther Yoo kemanıyla dinleyicilerle buluşacak. Programda Vaughan Williams, Xiaogang Ye ve Aram Haçaturyan’ın eserleri seslendirilecek. Konser, izleyicilere zengin ve etkileyici bir klasik müzik deneyimi vadediyor.

REKLAM ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ-LIED AKŞAMI 12 ARALIK 2025, 20:00 - BANKKART MAVİ SALON Klasik müzikseverler, 12 Aralık 2025 Perşembe günü saat 20.00’de Bankkart Mavi Salon’da gerçekleşecek Lied Akşamı konserinde unutulmaz bir müzik deneyimi yaşayacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, lieder repertuarının seçkin örneklerini sahneye taşıyacak. Konserde, R. Strauss, G. Mahler, H. Wolf, R. Schumann, J. Brahms, G. Faure, J. Massenet, E. E. Sakar, E. Grieg, C. Guastavino ve F. Schubert’in eserleri seslendirilecek. İlk seslendirilişi yapılacak olan E. E. Sakar’ın Orhan Veli Şarkıları op.20 de izleyiciyle buluşacak. Sanatçılar arasında Mert Özdemir, Arzu Gök Akkılıç, Barış Yanç, Nihan İnan, Umut Kosman, Ezgi Karakaya, Sedef İlayda Büyükyörük, Sevil Erçak yer alacak. REKLAM ALIM QASIMOV & FARGANA QASIMOVA & FERID MERD 13 ARALIK 2025, 20:00 - ZİRAAT BANKASI ANA SALON Azerbaycan müziğinin yaşayan hazinesi Alim Qasimov, 13 Aralık 2025 Cuma günü saat 20.00’de Ziraat Bankası Ana Salon sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. 1988’de katıldığı Uluslararası Geleneksel Müzik Festivali ve Sempozyumu’nda kazandığı ödülle adını duyuran Mugam geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olan Qasimov, 1995 yılından beri hem öğrencisi hem de kızı Fargana Qasimova ile birlikte sahne alıyor. Fargana Qasimova, Mugam geleneğinin en seçkin kadın ses sanatçılarından biri olarak tanınıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ DÜNYA KOROLAR GÜNÜ 14 ARALIK 2025, 18:00 - ZİRAAT BANKASI ANA SALON REKLAM Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri kapsamında 14 Aralık’ta Ziraat Bankası Ana Salon’da Dünya Korolar Günü’nü kutlayacak. Konserde şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestrasına, Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ile Mine Özalp ve Oğulcan Gökalp şefliğindeki Devlet Çoksesli Çocuk Korosu eşlik edecek. Programda Carl Orff’un “Carmina Burana” eseri seslendirilecek ve izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunulacak. BRASSOLİST & FİKRİ KARAYEL 14 ARALIK 2025, 20:00 - BANKKART MAVİ SALON Brassolist Quintet, cazdan Anadolu türkülerine uzanan özel repertuvarıyla 14 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da müzikseverlerle buluşacak. Brassolist, klasik eserlerin bakır nefesli enstrümanlara özgü düzenlemelerinin yanı sıra, caz, pop, R&B ve özellikle Anadolu türkülerinden oluşan repertuvarını kendine has düzenlemeleriyle sunacak. Yenilikçi ve dinamik yapısıyla dikkat çeken topluluk, bu özel gecede Fikri Karayel ile sahneyi paylaşacak. CSO ADA ANKARA’DA MİNİK SANATSEVERLER İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER KAYIP ASLAN KARDEŞLER 13 ARALIK 2025, 14:00 - BANKKART MAVİ SALON Pedagog onaylı ve William Shakespeare’in Onikinci Gece oyunundan uyarlanan “Kayıp Aslan Kardeşler”, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te Bankkart Mavi Salon sahnesinde çocuklarla buluşacak. Masalsı Illyria diyarında geçen oyunda, ikiz aslan kardeşler Violet ve Sebastian, yolculukları boyunca tavus kuşu Orsino, ceylan Olivia, eski korsan maymun Antonia ve daha birçok renkli karakterle tanışacak, yalnızlık, dostluk, dayanışma ve kendini keşfetme gibi değerli temaları deneyimleyecek.