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Öte yandan, Soral, eşi İsmail Demirci'nin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile de kutlamıştı. Soral, eşinin bu fotoğrafını paylaşarak, "Mutlu yıllar kocam. Seninle geçen her anıma iyi ki... Seni seviyorum" notunu düştü.