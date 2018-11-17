Işıltılı kıyafeti ile dikkati çeken Hande Subaşı, performansına Sezen Aksu'nun dillere pelesenk olan 'İki Gözüm' parçası ile başladı.

Cadde'de yer alan habere göre, Subaşı, "Birlikte daha birçok Sezen Aksu şarkısı söyleyeceğiz. Bu gece beni yalnız bırakmadığınız için sizlere minnettarım" dedi.

Son olarak 'Cennet' parçasını seslendiren Subaşı, alkışlar eşliğinde yaklaşık 2,5 saat süren sahnesini noktaladı.

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