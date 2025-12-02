Hande Yener'den, Ceren Arslan'a destek: Çok güzelsin
Hande Yener, İstanbul konserinde Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan'ı sahneye davet ederek, Arslan'a uluslararası platformdaki duruşu için övgüler yağdırdı; "Sen çok güzel bir duruş sergiledin"
İstanbul’da sahne alan Hande Yener'i seyredenler arasında, 74’üncü Kâinat Güzellik Yarışması’nda (Miss Universe) Türkiye’yi temsil eden ancak finale kalamayan Ceren Arslan da vardı.
Hande Yener, konser sırasında Ceren Arslan’ı sahneye davet ederek özel bir jestte bulundu. Yener; "Çok güzelsin, bayrağımızı uluslararası bir platformda ne güzel dalgalandırdın. Önemli olan duruştur, sen de çok güzel bir duruş sergiledin" sözleriyle Arslan’ı tebrik etti.