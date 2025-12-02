Hande Yener'den, Ceren Arslan'a destek: Çok güzelsin

İstanbul’da sahne alan Hande Yener'i seyredenler arasında, 74’üncü Kâinat Güzellik Yarışması’nda (Miss Universe) Türkiye’yi temsil eden ancak finale kalamayan Ceren Arslan da vardı.

Hande Yener, konser sırasında Ceren Arslan’ı sahneye davet ederek özel bir jestte bulundu. Yener; "Çok güzelsin, bayrağımızı uluslararası bir platformda ne güzel dalgalandırdın. Önemli olan duruştur, sen de çok güzel bir duruş sergiledin" sözleriyle Arslan’ı tebrik etti.