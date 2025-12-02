Habertürk
        Haberler Magazin Hande Yener'den, Ceren Arslan'a destek: Çok güzelsin - Magazin haberleri

        Hande Yener'den, Ceren Arslan'a destek: Çok güzelsin

        Hande Yener, İstanbul konserinde Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan'ı sahneye davet ederek, Arslan'a uluslararası platformdaki duruşu için övgüler yağdırdı; "Sen çok güzel bir duruş sergiledin"

        Giriş: 02.12.2025 - 08:23 Güncelleme: 02.12.2025 - 08:23
        Hande Yener'den destek
        İstanbul’da sahne alan Hande Yener'i seyredenler arasında, 74’üncü Kâinat Güzellik Yarışması’nda (Miss Universe) Türkiye’yi temsil eden ancak finale kalamayan Ceren Arslan da vardı.

        Hande Yener, konser sırasında Ceren Arslan’ı sahneye davet ederek özel bir jestte bulundu. Yener; "Çok güzelsin, bayrağımızı uluslararası bir platformda ne güzel dalgalandırdın. Önemli olan duruştur, sen de çok güzel bir duruş sergiledin" sözleriyle Arslan’ı tebrik etti.

        #HANDE YENER
        #Ceren Arslan
