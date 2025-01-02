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        Haberler Objektife Takılanlar Hande Yener: Fenerbahçe stadına yıldızım yapılacak - Magazin haberleri

        Hande Yener: Fenerbahçe stadına yıldızım yapılacak

        Hande Yener, Şükrü Saraçoğlu stadında Edin Džeko'nun gollerinden sonra çalınan şarkılarının kendisine gurur verdiğini söyledi ve Fenerbahçe stadına yıldızının yapılacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 08:39 Güncelleme: 02.01.2025 - 08:40
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        "Fenerbahçe stadına yıldızım yapılacak"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2025'i sevenleriyle Kıbrıs'ta karşılayan Hande Yener, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılbaşına özel olarak iki elbise tasarladıklarını söyleyen Yener; "Artık sürekli sahne aldığımız için hazırlanmak zor olmuyor. Bir saatte hazırlanıyorum" dedi.

        "YENİDEN DOĞDUM"

        2024'ün konser vererek yoğun geçtiğini belirten Hande Yener; "Müzikte 25'inci yılıma giriyorum. Yeni neslin de beni tekrar patlatmasıyla yeniden doğmuş oldum. Çok güzel bir yıl geçti. Üniversitelilerle hem eski hem yeni hayranlarımla birlikte oldum. Gençlerin onaylaması çok önemli kolay kolay beğenmiyorlar. Bizim zamanımızda her şeyi dinliyorlardı. Bunlar hiçbir şey dinlemiyor, çok seçiciler" diye konuştu.

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        FENERBAHÇE STADINA YILDIZI YAPILACAK

        Ayrıca Şükrü Saraçoğlu stadında Edin Džeko'nun gollerinden sonra çalınan şarkılarının kendisine gurur verdiğini söyleyen Hande Yener; "Beni Sev' patladı. 'Sopa'da öyle... 'Sebastian' her golden sonra çalınıyor. Çok gurur duyuyorum. Fenerbahçe Stadyumu'nda benim de yıldızım yapılacakmış. Bununla da çok gurur duydum. Ne güzel işte birbirimizi heyecanlandıralım. 2000'lerdeki yıllara dönelim. 90'lar çok güzeldi. Aynı şeyleri izliyorduk eskiden şimdi herkes çok kopuk" dedi.

        "KLİBİ TOKYO'DA ÇEKTİK"

        Yeni şarkı çalışmasının olduğunu ifade eden Hande Yener; "Çok çalıştık, sürpriz bir iş geliyor. Detayları açıklamayayım. Umarım dinleyicimiz de sever. Klibi Tokyo'da çektik. Yakında çok az kaldı" ifadelerini kullandı.

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        #HANDE YENER
        #şükrü saraçoğlu
        #fenerbahçe
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