Hande Yener: Fenerbahçe stadına yıldızım yapılacak

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2025'i sevenleriyle Kıbrıs'ta karşılayan Hande Yener, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılbaşına özel olarak iki elbise tasarladıklarını söyleyen Yener; "Artık sürekli sahne aldığımız için hazırlanmak zor olmuyor. Bir saatte hazırlanıyorum" dedi.

"YENİDEN DOĞDUM"

2024'ün konser vererek yoğun geçtiğini belirten Hande Yener; "Müzikte 25'inci yılıma giriyorum. Yeni neslin de beni tekrar patlatmasıyla yeniden doğmuş oldum. Çok güzel bir yıl geçti. Üniversitelilerle hem eski hem yeni hayranlarımla birlikte oldum. Gençlerin onaylaması çok önemli kolay kolay beğenmiyorlar. Bizim zamanımızda her şeyi dinliyorlardı. Bunlar hiçbir şey dinlemiyor, çok seçiciler" diye konuştu.

REKLAM FENERBAHÇE STADINA YILDIZI YAPILACAK Ayrıca Şükrü Saraçoğlu stadında Edin Džeko'nun gollerinden sonra çalınan şarkılarının kendisine gurur verdiğini söyleyen Hande Yener; "Beni Sev' patladı. 'Sopa'da öyle... 'Sebastian' her golden sonra çalınıyor. Çok gurur duyuyorum. Fenerbahçe Stadyumu'nda benim de yıldızım yapılacakmış. Bununla da çok gurur duydum. Ne güzel işte birbirimizi heyecanlandıralım. 2000'lerdeki yıllara dönelim. 90'lar çok güzeldi. Aynı şeyleri izliyorduk eskiden şimdi herkes çok kopuk" dedi.