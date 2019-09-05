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HaberlerMüzikHande Yener, Kuşadası'nda konser verdi - Magazin haberleri

Hande Yener, Kuşadası'nda konser verdi

AA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen halk konserlerinin 2'nci gününde şarkıcı Hande Yener, İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda konser verdi. Konser sonunda sahneye çıkarak bir konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında bugün gerçekten çok önemli bir sanatçıyı ağırladık" ifadelerini kullandı

Hande Yener

AA'nın haberine göre; Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "22'nci Altın Güvercin Beste Yarışması" kapsamında düzenlenen ücretsiz halk konserlerinin 2'nci gününde, şarkıcı Hande Yener sahne aldı. Yener, yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 2,5 saat boyunca sahnede kalan Hande Yener, zaman zaman fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kıramayarak onları sahneye davet etti ve fotoğraf çektirdi.

Konser sonunda sahneye çıkarak bir konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında bugün gerçekten çok önemli bir sanatçıyı ağırladık. Çok keyifli zamanlar geçiriyoruz fakat yollar tıkalı. Yolların ikinci şeridi kapalı. Hande Yener Kuşadası'nı o kadar çok seviyor ki 'Bodrum' isimli şarkısına Kuşadası'nda klip çekmişti" dedi.

Kuşadası halkı adına Yener'e çok teşekkür ettiğini belirten Günel, "İzmir'de yakın zamanda yaşadığımız orman yangını bizim ciğerlerimizi yaktı. Biz de sanatçılarımıza buna dikkati çekmek için buket yerine çam fidanları armağan ediyoruz. İstiyoruz ki bu küçük çamlar yeşersin ve tekrar ağaç olsunlar. O güzel ormanlarımız tekrar yeşersin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

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