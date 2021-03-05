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Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var? 6-7 Mart Hafta sonu kısıtlaması (yasağı) olan şehirler listesi

Sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrası gözler 6-7 Mart Cumartesi Pazar günlerine çevrildi. Yurt genelinde milyonlarca vatandaş, yaşadıkları kentlerde hafta sonu kısıtlama olup olmadığını merak ediyor. Peki hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var?

Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var? 6-7 Mart Hafta sonu kısıtlaması (yasağı) olan şehirler liste

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanmaya devam edilen hafta sonu kısıtlamaları ile ilgili 1 Mart Pazartesi günü itibariyle oldukça önemli kararlar alındı. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar, hafta sonu yasaklarının hangi illerde devam ettiğini ve hafta sonu kısıtlama olup olmadığını merak ediyor. Konuya ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik...

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Bundan böyle diğer tedbirler gibi sokağa çıkma yasağı da il bazlı olacak, vaka sayıları, aşı yapılan kişi sayısı ve hastanelerin doluluk oranlarına göre illere özgü normalleşme adımları atılacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek.

Ülke genelinde süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA DURUM

Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek, orta riskli (sarı) kategoride yer alan Ankara'da ise tamamen kalkacak.

RESTORAN VE KAFELER ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE AÇILIYOR

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecek. Bu çerçevede Ankara, İstanbul ve İzmir'de bu işletmelerin tamamı belirlenen kurallar doğrultusunda faaliyetlerine başlayacak.

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler ise Ankara'da 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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