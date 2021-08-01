Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri sonrası yangın çıkan bölge ve illerimiz merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

Yangın çıkan iller

Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla, Antalya ve Kayseri'de orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLADI

Türkiye'de 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde ortaya çıkan yangınlar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 28-31 Temmuz tarihleri arasında çıkan 107 yangının 98'inin kontrol altına alındığını ve 9 yangının ise devam ettiğini açıkladı.

Marmaris'teki yangına müdahalenin devam ettiğini anlatan Pakdemirli, "Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz. Aktif sahada tüm teknolojiyi kullanan bir kurumuz. Tahmin ediyorum kamuda bizim kadar başka teknolojiyi kullanan kurum da yoktur." diye konuştu.

Hava sıcaklıklarına da değinen Pakdemirli, "Yarın (1 Ağustos Pazar) saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım." dedi.

"10 büyük yangını 3-4 günde yaşadık"

Her yıl ortalama 2 bin 500 ila 30 bin yangın çıktığını ve bunun 5 ila 10 tanesinin çok büyük oduğunu aktaran Pakdemirli, geçen yıl da 8 büyük yangın meydana geldiğini ve 6'sının farklı günlerde gerçekleştiğini belirtti.Hava şartlarının olumsuz gitmesi nedeniyle bu yıl 10 büyük yangını 3-4 gündür bulundukları noktalardan sahada koordine etmeye gayret gösterdiklerini anlatan Pakdemirli, teşkilatlarının hem alet ve ekipman, hem de en çok personele sahip olduğunu kaydetti.Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerindeki yangınların hala devam ettiğini aktaran Pakdemirli, "Yangınlarla alakalı ciddi durum devam ediyor. Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangını kontrol altına aldık. Çapı çok büyük bir yangın, çok tehlikeli bir yangındı. Bunu tamamıyla kontrol altına aldık. Silifke'de bir yangın var, buradaki de iyiye doğru gidiyor. Adana'daki tüm yangınlar kontrol altına alındı." dedi.

Muğla'da da Marmaris, Köyceğiz, Bodrum ve Milas'ta 4 yangın olduğunun bilgisini veren Pakdemirli, ihtiyaca göre yurt içinden ve yurt dışından gelen araçları koordine ederek yangınları en kısa zamanda kontrol altına alacaklarını kaydetti.