Peki, hangisini kullanmalısınız?

Genel olarak, bu tercih tarife ve zevkinize bağlıdır. Esmer şeker, beyaz şekerden daha fazla neme sahip olduğundan, meyveli kek veya zencefilli kurabiye gibi yumuşak ve yoğun fırınlanmış ürünlerde en iyisidir. Ayrıca daha zengin bir tada sahiptir.