Beyaz şeker ile esmer şeker arasındaki fark nedir?
Gündelik yaşantımızda tükettiğimiz temel gıdaların başında şeker gelir. Çay, kahve gibi içecekler tüketirken ya da tatlı yaparken özellikle şekere ihtiyaç duyarız. Bazı insanlar beyaz ve esmer şeker arasındaki tek farkın renk olduğunu düşünür. Ya da esmer şekerin daha az rafine edilmiş beyaz şeker olduğunu sanır. Peki, iki şeker arasındaki farklar nelerdir?
Bazı insanlar beyaz ve esmer şeker arasındaki tek farkın renk olduğunu düşünür. Ya da esmer şekerin daha az rafine edilmiş beyaz şeker olduğunu sanır. İki şeker hakkında bilinmeyen farklılıklar nelerdir? İşte detaylar...
Beyaz şekerler
Beyaz toz şeker, diğer adıyla "normal şeker", çoğu şeker kasesinde bulabileceğiniz şekerdir. Ayrıca tariflerde en çok istenen şekerdir. Küçük kristalleri vardır ve topaklanmaz, bu da onu çok yönlü hale getirir.
Pudra şekeri
Pürüzsüz hale gelene kadar öğütülmüş, elenmiş ve topaklanmayı önlemek için az miktarda mısır nişastasıyla karıştırılmış toz şekerdir. Pudra şekeri olarak da bilinir; krema ve krema çırpmak için harikadır.
İnce şeker
Beyaz granül şekerlerin en küçük kristal boyutuna sahiptir. Bu, soğuk sıvılarda bile kolayca çözünmesini sağlar. İçeceklerde ve mus gibi hassas tatlılarda kullanılır. Süper ince şekere ayrıca bar şekeri veya pudra şekeri de denir.
Meyve şekeri
Küçük ve homojen kristal boyutu, onu kuru karışımlar (örneğin; jelatin ve toz içecekler) için mükemmel kılar.
Kaba şeker
Daha büyük kristal boyutu, rengini ve formunu korumasına yardımcı olur; bu da fondanlar ve bazı likörler için önemlidir.
Zımpara şekeri
Büyük veya ince kristaller halinde ve genellikle canlı renklerde gelir. Işığı yansıtır ve ışıltılar saçar; bu da onu pişmiş ürünlerin üzerine serpmek için mükemmel kılar.
Açık ve koyu kahverengi şekerler
Temelde ikisi de aynıdır, ancak koyu versiyonda daha fazla melas ve dolayısıyla daha güçlü bir melas tadı vardır.
Bir tarifte sadece “kahverengi şeker” yazıyorsa açık kahverengiyi tercih edin; koyu olanı zencefilli kurabiye, kuru fasulye ve barbekü sosu gibi tam aromalı yiyeceklerde kullanmak için saklayın.
Turbinado şekeri
Ham şeker kamışı şekeri veya demerara şekeri olarak da adlandırılır. Bu şeker, yutulmasını güvenli hale getirecek kadar işlenmiştir. Yerel kahvehanenizdeki ham şeker kamışı paketlerinde bulunan şekerdir.
Muscovado şekeri
Rafine edilmemiştir ve doğal melasının tamamını içerir. Bu nedenle oldukça koyu renklidir ve güçlü bir melas aroması taşır. Kristalleri normal esmer şekere göre daha iri ve yapışkan olacaktır.
Serbest akışlı veya toz esmer şeker
Çoğu esmer şeker kadar nemli değildir, bu da topaklanmadığı anlamına gelir. Yulaf ezmesinin üzerine serpmek için mükemmeldir ve ölçmesi ile serpmesi kolaydır. Serbest akışa izin verirken kahverengi şeker tadı elde etmek için şekerin çok az nem bırakan özel bir işlemden geçmesi gerekir.
Peki, hangisini kullanmalısınız?
Genel olarak, bu tercih tarife ve zevkinize bağlıdır. Esmer şeker, beyaz şekerden daha fazla neme sahip olduğundan, meyveli kek veya zencefilli kurabiye gibi yumuşak ve yoğun fırınlanmış ürünlerde en iyisidir. Ayrıca daha zengin bir tada sahiptir.
Beyaz şeker ise, sufle ve beze gibi kabarması gereken fırınlanmış ürünlerde iyi sonuç verir. Ayrıca daha tatlıdır ve daha nötr bir tat profiline sahiptir.
Kaynak: Howstuffworks