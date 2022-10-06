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Hangi vitamin ne işe yarar ve hangi besinlerden alınır?

Vücudumuzun çalışması için vitaminlerin şüphesiz büyük bir rolü var. Her bir vitamin vücut fonksiyonu için büyük önem taşıyor. Bu vitaminleri alabileceğimizi besinleri bilmek, vücudumuza iyi bakmak açısından oldukça önemli.

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  • Hangi vitamin ne işe yarar ve hangi besinlerden alınır?

    A VİTAMİNİ

    Görme, büyüme, üreme, embriyo gelişmesi, kan yapımı, bağışıklık sistemi ve doku hücre büyümesi için gereklidir.

    A vitamini hangi besinlerde bulunur?

    A vitamini; karaciğer, balık yağı, süt, tereyağ, koyu yeşil yapraklı sebzeler, sarı ve turuncu meyveler ve balıkta bulunur. 
  • Hangi vitamin ne işe yarar ve hangi besinlerden alınır?

    B VİTAMİNİ

    B vitaminleri hücresel işlevlerin temelinde yer alır. Temel olarak vücuda alınan besinleri enerjiye çevirirler. Bu nedenle günlük olarak yeterli B vitamini alımı oldukça önemlidir. Ayrıca B vitaminleri, kendi arasında ayrılır.
  • Hangi vitamin ne işe yarar ve hangi besinlerden alınır?

    B1 Vitamini (tiamin): Hücrelerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar ve sinir sisteminin çeşitli fonksiyonlarına yardımcı olur.

    B1 vitamini hangi besinlerde bulunur?

    Kırmızı et, balık, tam tahıllı ürünler,bezelye, karaciğer, pirinç, süt, yumurta, fındık ve cevizde bulunur.
  • Hangi vitamin ne işe yarar ve hangi besinlerden alınır?

    B2 Vitamini (riboflavin): Vücuda alınan protein, yağ ve karbonhidratların yıkımına yardımcı olur. Vücut için gerekli olan enerjinin üretilmesine yardım eder.

    B2 vitamini hangi besinlerde bulunur?

    Süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı et, böbrek ve ciğer gibi sakatatlar, tavuk eti, badem, ıspanak, kuşkonmaz ve tahıllarda bulunur.
  • Hangi vitamin ne işe yarar ve hangi besinlerden alınır?

    B3 Vitamini  (Niasin): Besin yıkımı ile enerji ortaya çıkarılması, çoğu enzim ve hormonun sağlıklı şekilde çalışması, DNA üretimi ve sindirim ve sinir sisteminin sağlıklı çalışmasında önemli rol oynar.

    B3 vitamini hangi besinlerde bulunur?

    Kırmızı et, balık, tavuk, hindi vb. beyaz et, esmer pirinç, tahıllar, muz, süt ve süt ürünleri, mantar veyumurtada bulunur.
  • Hangi vitamin ne işe yarar ve hangi besinlerden alınır?

    B5 Vitamini  (Pantotenik Asit): Kırmızı kan hücreleri aracılığıyla vücudun farklı bölgelerine taşınan B5 vitamini, besinlerin farklı dokularda enerji üretmesi sürecine katkıda bulunur.

    B5 vitamini hangi besinlerde bulunur?

    Tavuk eti, dana eti, böbrek ve ciğer eti, yumurta, mantar ve avokadoda bulunur.
  • Hangi vitamin ne işe yarar ve hangi besinlerden alınır?

    B6 Vitamini (Piridoksin): Özellikle beyin gelişimi, bağışıklık sistemi faaliyetleri ve diğer B vitamini türleri gibi besinlerden enerji elde etme süreçleri açısından oldukça önemlidir. 

    B6 vitamini hangi besinlerde bulunur?

    Dana ciğeri, ton balığı, somon balığı, nohut ve yeşil yapraklı bitkilerde bulunur. 
  • Hangi vitamin ne işe yarar ve hangi besinlerden alınır?

    B7 Vitamini (Biyotin): Biyotin olarak da adlandırılan B7 vitamini; diğer B vitamini türleri gibi besinlerden enerji elde etme reaksiyonlarında görev alır. Vücutta özellikle yağ ve glikojen sentezi için gereklidir.

    B7 vitamini hangi besinlerde bulunur?

    Yumurta, dana eti, avokado, bazı balık türleri ve ay çekirdeğinde bulunur.
  • Hangi vitamin ne işe yarar ve hangi besinlerden alınır?

    B9 Vitamini (Folik Asit, Folat): Folat doğal olarak birçok besinin içerisinde bulunur. Folik asit özellikle hamile kadınların beslenme düzenine dâhil edilmesi gereken bir vitamin türüdür. Gebelik süresince yeteri miktarda folik asit almak, sağlıklı bir doğum açısından oldukça önemlidir.

    B9 vitamini hangi besinlerde bulunur?

    Yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, kırmızı et, tavuk eti ve portakalda bulunur.
  • Hangi vitamin ne işe yarar ve hangi besinlerden alınır?

    B12 Vitamini: Merkezi sinir sisteminde, sinir hücrelerinin iletiminde ve kırmızı kan hücresi (eritrosit) üretiminde rol oynar. Unutkanlık, konsantrasyon ve kansızlık gibi sorunlar, B12 azlığından kaynaklanır.

    B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

    Vücutta üretilmediği için dışarıdan alınmalıdır. Hayvansal besinlerde; balık, kırmızı et, beyaz et, peynir, yoğurt ve yumurtada bulunur.
  • Hangi vitamin ne işe yarar ve hangi besinlerden alınır?

    C VİTAMİNİ

    Yorgunluğun azalmasını sağlar, kemiklerini kıkırdağın, kan damarları ve cilt sağlığı için gereklidir. Diş eti hastalıklarında ve enfeksiyona bağlı bağışıklık problemlerinde kullanılır. Güçlü bir antioksidanttır.

    C vitamini hangi besinlerde bulunur?

    Turunçgiller, kivi, çilek, anans, mango, limon, brokoli, vişne, kızılcık, maydanoz, karnabahar, bezelye ve domateste bulunur.
  • Hangi vitamin ne işe yarar ve hangi besinlerden alınır?

    D VİTAMİNİ

    Fosfor ve kalsiyum gelişimi için gereklidir. Sağlıklı diş ve kemiklerin oluşumuna ve korunmasına yardımcı olur. Güneşten de alındığı için aynı zamanda güneş vitamini denir.

    D vitamini hangi besinlerde bulunur?

    Karaciğer, kırmızı et, tahıl, yumurta, süt ürünleri, balık, margarin ve yağlı balıklarda bulunur.
  • Hangi vitamin ne işe yarar ve hangi besinlerden alınır?

    E VİTAMİNİ

    Mide rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılır. Yağ formunda ve güçlü bir antioksidanttır. 

    E vitamini hangi besinlerde bulunur?

    Turp, roka, maydanoz, marul, tere, zeytin ve zeytin yağı, avokado ve avokado yağı, ceviz ve ceviz yağı, fındık ve fındık yağı ve ayçiçek yağında bulunur. 
  • Hangi vitamin ne işe yarar ve hangi besinlerden alınır?

    K VİTAMİNİ

    Kanın koyulaşmasını sağlar dolayısıyla K vitamini, kalp damar sağlığı için önemlidir. Kalsiyumun vücuda alımını kolaylaştırır. 

    K vitamini hangi besinlerde bulunur?

    Karnabahar, tere otu, istiridye, ıspanak, yengreç, ıstakoz ve maydanozda bulunur.

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