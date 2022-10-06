B2 Vitamini (riboflavin): Vücuda alınan protein, yağ ve karbonhidratların yıkımına yardımcı olur. Vücut için gerekli olan enerjinin üretilmesine yardım eder.

B2 vitamini hangi besinlerde bulunur?

Süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı et, böbrek ve ciğer gibi sakatatlar, tavuk eti, badem, ıspanak, kuşkonmaz ve tahıllarda bulunur.