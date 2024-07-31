Tahran'da suikast! Hamas lideri Haniye öldürüldü, dünyadan tepkiler!

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da bulunduğu konutta İsrail'in hava saldırısı sonucu öldürüldü. Dünyanın konuştuğu bu suikaste tepkiler gelmeye başladı.

Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü Haberi Görüntüle

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: LANETLİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.

Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir." ABBAS: ŞİDDETLE KINIYORUZ Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Hamas lideri Haniye'nin Tahran’da öldürülmesini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA Beyaz Saray, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördüklerini bildirdi. CNN'de yer alan ismi belirtilmeyen Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasında, " İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördük." ifadesi kullanıldı. Yetkilinin konuyla ilgili detaylı bilgi vermediği aktarıldı. REKLAM ABD SAVUNMA BAKANI: ORTADOĞUDA SAVAŞ KAÇINILMAZ DEĞİL ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Bölgeyi savaşa sürükleyecek bir durum var mı?" sorusuna "Orta Doğu'da geniş bir savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum" dedi.