Tahran'da suikast! Hamas lideri Haniye öldürüldü, dünyadan tepkiler!
Dünya, Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucu öldürülmesini konuşuyor. Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine tepkiler gelmeye başladı. Dışişleri Bakanlığı, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" açıklamasında bulundu.
Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da bulunduğu konutta İsrail'in hava saldırısı sonucu öldürüldü. Dünyanın konuştuğu bu suikaste tepkiler gelmeye başladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.
Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir.
Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.
Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."
Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Hamas lideri Haniye'nin Tahran’da öldürülmesini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördüklerini bildirdi.
CNN'de yer alan ismi belirtilmeyen Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasında, " İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördük." ifadesi kullanıldı.
Yetkilinin konuyla ilgili detaylı bilgi vermediği aktarıldı.
ABD SAVUNMA BAKANI: ORTADOĞUDA SAVAŞ KAÇINILMAZ DEĞİL
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Bölgeyi savaşa sürükleyecek bir durum var mı?" sorusuna "Orta Doğu'da geniş bir savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Austin ayrıca, ABD'nin İsrail'e saldırılması durumunda onu savunmaya devam edeceğini söyledi.
İSRAİL ORDUSU YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI
İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye‘’ye yönelik İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
AA muhabirinin telefonla ulaştığı İsrail Ordu Sözcülüğü Birimi yetkilisi, "Haniye'nin Tahran'da düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruluyor musunuz?” yönündeki soruya, "Bu konuda yorum yapmıyoruz" şeklinde cevap verdi.