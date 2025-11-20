Habertürk
        Haberler Gündem Hapis cezası bulunan firari, tavuk kümesinde yakalandı

        Hapis cezası bulunan firari, tavuk kümesinde yakalandı

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan F.D. (31), saklandığı evin bahçesindeki tavuk kümesinde yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 01:30 Güncelleme: 20.11.2025 - 01:30
        Firari hükümlü, tavuk kümesinde yakalandı
        Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı suç önleme ve soruşturma büro amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmada, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan F.D.’nin saklandığı yeri tespit etti.

        Polis, F.D.’yi saklandığı evin bahçesinde bulunan tavuk kümesinin içerisinde yakalandı. F.D.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        Fotoğraf: DHA

