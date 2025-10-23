Hapishanede Diddy'nin boğazına bıçak dayadılar

Fuhuş suçundan hüküm giyerek 4 yıl, 2 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü rapçi ve müzik yapımcısı Sean 'Diddy' Combs'un hapishanede ölümle burun buruna geldiği öğrenildi. 55 yaşındaki Diddy'nin, uyurken boğazına bıçak dayandığı ve neredeyse boğazının kesileceği bildirildi.

Diddy'nin arkadaşı Charlucci Finney, şarkıcının, Brooklyn'deki Metropolitan Cezaevi'nde bir gece boğazına bıçak dayandığını görerek uyandığını aktardı.

"Onu savuşturdu mu yoksa gardiyanlar mı geldi bilmiyorum, sadece bunun olduğunu biliyorum" diyen Charlucci Finney; "Bu adam ona zarar vermek isteseydi, zarar verirdi. Boğazını bir bıçakla kesip öldürmek sadece bir saniye sürerdi" dedi. Diddy'ye gözdağı vermek için bu yolun seçildiğini tahmin eden arkadaşı Finney; "Bu yapılan muhtemelen, 'Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayacaksın' demekti. Her şey gözdağı. Ama Sean'da bu işe yaramaz. Sean Harlemli" diye konuştu.

Diddy'nin avukatı Brian Steel de Diddy'ye bıçaklı saldırı olayını doğrularken, hapishane içinde Diddy'ye zarar vererek prestij kazanma niyetinin olabileceğini belirtti.