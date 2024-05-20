Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları açıklandı! Hareket Proje Taşımacılığı kaç lot verdi?
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. 1.6 milyar TL halka arz büyüklüğü olan firma 17 Mayıs'ta talep toplama sürecini bitirdi toplamda 24 milyon lot dağıttı. İşte, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı...
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arzı devam ediyor. 24 milyon lot dağıtan firmanın halka arzı 1.6 milyar TL olarak açıklandı. Katılım endeksine uygun olan ancak T1-T2 bakiyelerinin kullanılmadığı firma 'HRKT' koduyla işlem görecek. Peki, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz sonuçları ve işlem tarihi nedir? İşte, detaylar...
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 70 TL olarak belirlendi.
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firmanın 15-16-17 Mayıs tarihlerinde talep topladı.
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HALKA ARZ SONUÇLARI
Toplamda 24 milyon lot dağıtan firmanın halka arzına 1.956.272 kişi katıldı. Kişi başına 700 TL değerinde 10 lot düştü.
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın BİST'te ne zaman işlem göreceği henüz bilinmiyor.
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 50- 60 Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları
Yüzde 20-25 Finansal borçların ödenmesi
Yüzde 20-25 İşletme sermayesi