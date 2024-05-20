Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz oluyor. Son olarak talep toplama tarihleri netleşen firma T1-T2 bakiyesine ve katılım endeksine uygun. Onur Yüksek Teknoloji, halka arzdan elde edeceği fonu yenilebilir enerji yatırımları başta olmak üzere; işletme sermayesi, AR-GE faaliyetleri, ofis ve teknik alanlar kapasite artırımı ve borç ödemeleri için kullanacak. İşte, Onur Yüksek Teknoloji halka arz detayları...