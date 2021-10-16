"Hareketsiz yaşam Alzheimer riskini 2 kat artırıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

"Hareketsiz yaşam Alzheimer riskini 2 kat artırıyor"

Alzheimer riskini azaltmak için hareket etmenin önemine dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, "Spor yapamıyorsanız bile hareket edin. Amerika ve Kanada´da yapılan çalışmalar da gösterdi ki yemek, temizlik gibi ev işleri bile riski azaltıyor" dedi

"Hareketsiz yaşam Alzheimer riskini 2 kat artırıyor"
0:00 / 0:00
DHA

Hareketsiz yaşamın Alzheimer´a etkisine ilişkin açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, son yapılan araştırmalardan örnekler de verdi.

EV İŞLERİ DE HAREKET KAPSAMINA GİRİYOR

Spor salonuna gidilmesi gibi bir zorunluluğun olmadığını belirten Dr. Onultan, "Amerika´da 716 kişi ile bir araştırma yapılmış. Hareketsiz kişilerin daha hareketli olanlara göre Alzheimer riskinin 2 kat fazla olduğu ortaya çıkmış. Hareketin çok önemli olduğu ortaya çıkmış. Hareketli yaşamak için illa spor salonuna gidilmesi gerekmiyor. Günlük evde işleri de hareket kapsamına giriyor" diye konuştu.

TEMİZLİK, YEMEK YAPMAK, EŞYALARIN YERİNİ DEĞİŞTİRMEK...

İleri yaştakilerin hareket etmesinin önemine dikkat çeken Dr. Onultan, "Toronto Üniversitesi´nde yapılan başka bir çalışmada ise insanları spor salonuna yönlendiremiyorsunuz ama hareketli olmaları gerekiyor, ileride yaştakileri nasıl hareketlendirebiliriz diye düşünmüşler ilk defa yapılan çalışmada evdeki aktivitelerin hangisi daha iyi geliyor onu ortaya çıkarmışlar. Yemek yapmak, temizlik yapmak, eşyaların yerini değiştirme, bahçeyle ilgilenmek gibi aktivitelerin iyi geldiği tespit edilmiş" ifadelerini kullandı.

GÜNDE 7 BİN ADIM ATMAK YETERLİ

İnsanların araştırmadaki aktiviteleri rahatlıkla yapabileceğini belirten Dr. Oğuzhan Onultan, "Hareket beyin, kalp ve bağırsaklar için çok önemli, vücut bu 3 sistem üzerinden gidiyor. Çalışma cinsiyet ayrımı olmadan, 80-85 yaşının üstündekilerle yapılmış. Saksı, çiçek işleri üç boyutlu aktivitelerdir, beynin her iki tarafı da kullanılır. Beynin yeni yollar yaratmasına antrenman yaparak yardımcı oluyoruz. Yürümek de çok önemli, günde 7 bin adım atmak yeterli" dedi.

BEYİNDEKİ KÜÇÜLME DAHA DÜŞÜK

Damarların hareket edildiği sürece gençleştiğini söyleyen Dr. Onultan, "Damar sertliği riskini azaltmış oluyoruz. 60 yaşından sonra yeni bir dil öğrenmeye çalışmak, enstrüman çalmayı öğrenmek riski azaltan bizim için anlamlı aktiviteler. Çalışmanın sonunda kişilerin MR´ı çekilmiş bakmışlar ki yaşlarına göre beyindeki küçülme daha düşük. Hastalara tavsiyem kendilerini yormayacak ve zorlamayacak şekilde hareketleri yapsınlar. Her şeyi kararında yapmak lazım" diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'de geçen yıl en fazla satılan ilaç 'ağrı kesiciler' oldu
SAĞLIK Türkiye'de geçen yıl en fazla satılan ilaç 'ağrı ...
Gençler arasında pozitif vaka artıyor! Bilim Kurulu üyesi açıkladı - Haberler
SAĞLIK Gençler arasında vaka sayısı artıyor! Bilim Kurulu ...
ABD´de geliştirildi! Türkiye'de kanser araştırmalarında kullanılıyor - Haberler
SAĞLIK ABD´de geliştirildi! Türkiye'de kanser ...
Koronavirüs hayvanları da etkiledi! Karma aşıda Covid-19 krizi
SAĞLIK Koronavirüs hayvanları da etkiledi!
Yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde sürmesi için öğrencilere aşı çağrısı
SAĞLIK Yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde sürmesi için ...
Geçen yıl dünyadan silinmişti! "En büyük kaygımız bu" dedi ve açıkladı! - Haberler
SAĞLIK Geçen yıl dünyadan silinmişti! "En büyük kaygımız bu"
Bu uyarıya dikkat! Cep telefonlarında tuvaletten 10 kat daha çok bakteri var - Haberler
SAĞLIK Bu uyarıya dikkat! Tuvaletten 10 kat daha çok bakteri ...
16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? Son dakika: Korona vefat ve vaka sayısı kaç?
SAĞLIK Koronavirüs vaka sayıları alarm veriyor
8 kadından birinde görülüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
SAĞLIK Erken teşhise dikkat! 8 kadından birinde görülüyor
Yurtdışından gelen hastalara vize kolaylığı - Son dakika haberleri
SAĞLIK Yurtdışından gelen hastalara vize kolaylığı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.