Harf’ten ve Nota’dan Masumiyet Şarkıları

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın desteği ile 2018 yılı Ocak ayında başlayan ve edebiyat ile müziği bir araya getiren dinleti dizisi “Harf’ten ve Nota’dan” bu kez de Orhan Pamuk romanlarıyla eski İstanbul şarkılarını buluşturdu. Programın ilham kaynağı Masumiyet Müzesi’ydi.

Güzin Değişmez

Dizinin solisti Güzin Değişmez, romanı baştan sona kuşatan, bazen fonda, bazen bir eşlikçi, bazen de neredeyse roman kişisi olarak karşımıza çıkan şarkıları seslendirdi. Huzur Lokantası’nda, Mücevher Gazinosu’nda, açık hava sinemasında, Boğaz gezilerinde radyodan dinlenen ve eşlik edilen şarkılarda gezindi. Üsküdar Musıki Cemiyeti’nin televizyondan odaya dolan sesleri, bazen kapının önünde birisinin tek başına ıslıkla çaldığı eski bir şarkı… “Benzemez kimse sana”dan “Nereden sevdim o zalim kadını” “Düştü enginlere bir ince hüzün”e varıncaya dek.

Orhan Pamuk, Güzin Değişmez

Yazarın İstanbul-Hatıralar ve Şehir kitabına atfen “Boğaziçi şen gönüller yatağı”, Benim Adım Kırmızı romanına göndermeyle “Gelse o şuh meclise” ve Kafamda Bir Tuhaflık bağlamında “Kalbe dolan o ilk bakış” da programın eserleri arasındaydı.Yapı Kredi Loca’daki dinletiye Orhan Pamuk da katıldı. Solist Güzin Değişmez’e tanburda Birol Yayla, kemençede Emre Erdal ve kanunda Taner Sayacıoğlu eşlik etti.