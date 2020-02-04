Bazı çocuklar, bazı konularda doğuştan yeteneklidir.
Bazı çocukların o yetenekleri keşfedilemez.
Bazı çocuklarınki keşfedilse bile o yeteneğin işlenmesi için gerekli kişi, ortam ve para bulunamaz.
Bazı çocuklar ise işlenen yetenekleriyle ülkelerine gurur yaşatırken bir dünya vatandaşı olur.
Piyanist Rüya Taner, doğuştan yeteneği işlenenlerden.
KKTC ve Türkiye pasaportu olsa da aslında dünya vatandaşı.
İdil Biret'in önerisiyle 'Harika Çocuklar Yasası'ndan yararlanarak İngiltere'de eğitim gördü.
Günümüzde yurt dışında çok tanınan bir piyanist.
Rüya Taner, Habertürk HT Stüdyo'da konuğu olduğu Mehmet Çalışkan'a çalışmalarını anlattı.
HARİKA ÇOCUKLAR YASASI
İdil Biret ile Suna Kan'ın yeteneği işlenmeliydi.
Ne var ki o dönemin Türkiye'sinde o yetenekleri işlemek pek mümkün değildi.
Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in aklına harika bir fikir geldi.
'Harika Çocuklar Yasası' çıkarılacak, oluşturulan kurulun onay vereceği yetenekli çocuklar, devletin himayesinde 16 yaşına kadar yurt dışında eğitim görecekti.
Hasan Ali Yücel tarafından hazırlanan Harika Çocuklar Yasası', 7 Temmuz 1948'de TBMM'nde kabul edildi.
Yasanın çıkmasından iki yıl sonra 7 yaşındaki İdil Biret, piyano; 12 yaşındaki Suna Kan ise keman üzerine olan yeteneklerinin gelişmesi adına Paris Konservatuvarı'nda eğitim görmeleri için Fransa'ya gönderildi.
Harika Çocuklar Yasası'nın kapsamı 1956'da çıkarılan 6660 sayılı yasayla genişletilerek müzik alanı dışındaki sanat dallarında yetenekli çocukların da yasadan faydalanması öngörüldü.
BAZI HARİKA ÇOCUKLAR
İdil Biret
Suna Kan
Gülsin Onay
Hüseyin Sermet
İsmail Aşan
Fuat Kent
Selman Ada
Ateş Pars
Harika Çocuklar Yasası, o dönemlerde KKTC'ye ilham verdi.
KKTC, eş bir yasa çıkartarak yetenekli çocukların yurt dışında eğitim görmeleri sağlandı.
O yetenekli çocuklardan biri de Rüya Taner'di.
Londra'da Guildhall School of Music and Drama'da Prof.Joan Havill'in öğrencisi olan Rüya Taner, Rauf Denktaş tarafından Cumhurbaşkanlığı Özel Sanat Danışmanlığı'na getirilerek bu görevi üstlenen ilk sanatçı oldu.
Rüya Taner, bu görevini halen sürdürüyor.
Aynı zamanda KKTC Devlet Sanatçısı olan Rüya Taner, 10 yıldır Ankara'da yaşıyor.
Rüya Taner'in en belirgin özelliklerinden biri yurt dışında Türkiye'dekinden daha fazla tanınması.
1968'den sonra Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bir komisyon oluşturmadı ve 'Harika Çocuklar Yasası' işlemez hale geldi
Yasanın işletilmemesi ve özellikle piyano alanında özel yetenekli öğrenci sayısının artması üzerine Mithat Fenmen ile İlhan Baran'ın geliştirdiği bir model ortaya çıktı. Bu modele göre 1976'da özel yetenekli çocukların Devlet Konservatuvarı'nda yoğun ve hızlı bir müzik eğitimi görmeleri için 'Özel Statü' yönetmeliği çıkartıldı ve bu statüde eğitim görüp konservatuvarın yüksek bölümünü bitiren bazı gençler çeşitli burslarla yurt dışına gönderildi.
ÖZEL STATÜDEN YARARLANANLAR
Oya Ünler
Burçin Büke
Şölen Dikener
Fazıl Say
Muhiddin Dürrüoğlu Demiriz
Yeşim Alkaya
Çağlayan Ünal
Ertan Torgul
Özgür Balkız
Çağıl Yücelen
Emrecan Yavuz
RÜYA TANER'İN ÇALIŞMALARI
* Öğrencilik yıllarında, ünlü Fransız Piyanist Pascal Roge'un perfeksiyon kurslarına katıldı. Roge ile KKTC'de Bellapais Manastır'ındaki piyano resitali müzik çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.
* Ulusal Mozart Yarışması, Oxford ve Hatfield Yarışmaları, Franz Liszt Yorumları'nda birincilik ödülleri kazandı.
* 1998'de Wigmore Hall'da vermiş olduğu Debut resitaliyle müzik eleştirmenlerinden övgüler aldı.
* Steinway & Sons Piyanoları'nın sanatçısı seçildi.
* 1996'da Brüksel'de 'Mozart Piyano Konçertosu No21', 1998 de 'Wigmore Hall Debut Resitali'nde canlı; 2003'de Prag'da Rudolfinum Salonu'nda stüdyo kaydı yaparak Avrupa'nın Tatlı Suları adıyla bir CD hazırladı.
* KKTC Bellapais Müzik Festivali'nin sanat danışmanı.
Eşlik ettiği orkestralar;
Türkiye Devlet Senfoni Orkestrası
TSK Armoni Mızıkası
Macaristan MAV Orkestrası
Belçika Kraliyet Orkestrası
Ukrayna Filarmoni Orkestrası
Bosna Hersek Filarmoni Orkestrası
Makedonya Filarmoni Orkestrası
Bulgaristan Opera Orkestrası
Minsk Oda Orkestrası
Selanik Senfoni Orkestrası
Azerbaycan Senfoni Orkestrası
Özbekistan Senfoni Orkestrası
Kazakistan Senfoni Orkestrası
Kırgızistan Senfoni Orkestrası
Türkmenistan Senfoni Orkestrası
Umman Sultanlık Orkestrası
Konser verdiği ülkeler;
ABD,
Almanya,
Avusturya
Azerbaycan
Bahreyn
Belçika
Belarus
Birleşik Arap Emirlikleri
Bosna Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Finlandiya
Fransa
Hollanda
Letonya
Lüksemburg
İran
İskoçya
İsrail
İsviçre
İtalya
Macaristan
Mısır
Kazakistan
Kırgızistan
Özbekistan
Pakistan
Polonya
Romanya
Sırbistan
Slovakya
Şili
Tunus
Türkmenistan
Umman
Ukrayna
Yunanistan
RÜYA TANER'İN VERECEĞİ KONSERLERDEN BAZILARI
Nisan
İzmir
Avusturya
Haziran
Malta
Eylül
İstanbul
İskoçya
Ekim
Lizbon
İsviçre
Kasım
İtalya
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