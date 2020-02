Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Bazı çocuklar, bazı konularda doğuştan yeteneklidir.

Bazı çocukların o yetenekleri keşfedilemez.

Bazı çocuklarınki keşfedilse bile o yeteneğin işlenmesi için gerekli kişi, ortam ve para bulunamaz.

Bazı çocuklar ise işlenen yetenekleriyle ülkelerine gurur yaşatırken bir dünya vatandaşı olur.

Piyanist Rüya Taner, doğuştan yeteneği işlenenlerden.

KKTC ve Türkiye pasaportu olsa da aslında dünya vatandaşı.

İdil Biret'in önerisiyle 'Harika Çocuklar Yasası'ndan yararlanarak İngiltere'de eğitim gördü.

Günümüzde yurt dışında çok tanınan bir piyanist.

Rüya Taner, Habertürk HT Stüdyo'da konuğu olduğu Mehmet Çalışkan'a çalışmalarını anlattı.

HARİKA ÇOCUKLAR YASASI

İdil Biret ile Suna Kan'ın yeteneği işlenmeliydi.

Ne var ki o dönemin Türkiye'sinde o yetenekleri işlemek pek mümkün değildi.

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in aklına harika bir fikir geldi.

'Harika Çocuklar Yasası' çıkarılacak, oluşturulan kurulun onay vereceği yetenekli çocuklar, devletin himayesinde 16 yaşına kadar yurt dışında eğitim görecekti.

Hasan Ali Yücel tarafından hazırlanan Harika Çocuklar Yasası', 7 Temmuz 1948'de TBMM'nde kabul edildi.

Yasanın çıkmasından iki yıl sonra 7 yaşındaki İdil Biret, piyano; 12 yaşındaki Suna Kan ise keman üzerine olan yeteneklerinin gelişmesi adına Paris Konservatuvarı'nda eğitim görmeleri için Fransa'ya gönderildi.

Harika Çocuklar Yasası'nın kapsamı 1956'da çıkarılan 6660 sayılı yasayla genişletilerek müzik alanı dışındaki sanat dallarında yetenekli çocukların da yasadan faydalanması öngörüldü.

BAZI HARİKA ÇOCUKLAR

İdil Biret

Suna Kan

Gülsin Onay

Hüseyin Sermet

İsmail Aşan

Fuat Kent

Selman Ada

Ateş Pars

Harika Çocuklar Yasası, o dönemlerde KKTC'ye ilham verdi.

KKTC, eş bir yasa çıkartarak yetenekli çocukların yurt dışında eğitim görmeleri sağlandı.

O yetenekli çocuklardan biri de Rüya Taner'di.

Londra'da Guildhall School of Music and Drama'da Prof.Joan Havill'in öğrencisi olan Rüya Taner, Rauf Denktaş tarafından Cumhurbaşkanlığı Özel Sanat Danışmanlığı'na getirilerek bu görevi üstlenen ilk sanatçı oldu.

Rüya Taner, bu görevini halen sürdürüyor.

Aynı zamanda KKTC Devlet Sanatçısı olan Rüya Taner, 10 yıldır Ankara'da yaşıyor.

Rüya Taner'in en belirgin özelliklerinden biri yurt dışında Türkiye'dekinden daha fazla tanınması.

1968'den sonra Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bir komisyon oluşturmadı ve 'Harika Çocuklar Yasası' işlemez hale geldi

Yasanın işletilmemesi ve özellikle piyano alanında özel yetenekli öğrenci sayısının artması üzerine Mithat Fenmen ile İlhan Baran'ın geliştirdiği bir model ortaya çıktı. Bu modele göre 1976'da özel yetenekli çocukların Devlet Konservatuvarı'nda yoğun ve hızlı bir müzik eğitimi görmeleri için 'Özel Statü' yönetmeliği çıkartıldı ve bu statüde eğitim görüp konservatuvarın yüksek bölümünü bitiren bazı gençler çeşitli burslarla yurt dışına gönderildi.

ÖZEL STATÜDEN YARARLANANLAR

Oya Ünler

Burçin Büke

Şölen Dikener

Fazıl Say

Muhiddin Dürrüoğlu Demiriz

Yeşim Alkaya

Çağlayan Ünal

Ertan Torgul

Özgür Balkız

Çağıl Yücelen

Emrecan Yavuz

RÜYA TANER'İN ÇALIŞMALARI

* Öğrencilik yıllarında, ünlü Fransız Piyanist Pascal Roge'un perfeksiyon kurslarına katıldı. Roge ile KKTC'de Bellapais Manastır'ındaki piyano resitali müzik çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

* Ulusal Mozart Yarışması, Oxford ve Hatfield Yarışmaları, Franz Liszt Yorumları'nda birincilik ödülleri kazandı.

* 1998'de Wigmore Hall'da vermiş olduğu Debut resitaliyle müzik eleştirmenlerinden övgüler aldı.

* Steinway & Sons Piyanoları'nın sanatçısı seçildi.

* 1996'da Brüksel'de 'Mozart Piyano Konçertosu No21', 1998 de 'Wigmore Hall Debut Resitali'nde canlı; 2003'de Prag'da Rudolfinum Salonu'nda stüdyo kaydı yaparak Avrupa'nın Tatlı Suları adıyla bir CD hazırladı.

* KKTC Bellapais Müzik Festivali'nin sanat danışmanı.

Eşlik ettiği orkestralar;

Türkiye Devlet Senfoni Orkestrası

TSK Armoni Mızıkası

Macaristan MAV Orkestrası

Belçika Kraliyet Orkestrası

Ukrayna Filarmoni Orkestrası

Bosna Hersek Filarmoni Orkestrası

Makedonya Filarmoni Orkestrası

Bulgaristan Opera Orkestrası

Minsk Oda Orkestrası

Selanik Senfoni Orkestrası

Azerbaycan Senfoni Orkestrası

Özbekistan Senfoni Orkestrası

Kazakistan Senfoni Orkestrası

Kırgızistan Senfoni Orkestrası

Türkmenistan Senfoni Orkestrası

Umman Sultanlık Orkestrası

Konser verdiği ülkeler;

ABD,

Almanya,

Avusturya

Azerbaycan

Bahreyn

Belçika

Belarus

Birleşik Arap Emirlikleri

Bosna Hersek

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Finlandiya

Fransa

Hollanda

Letonya

Lüksemburg

İran

İskoçya

İsrail

İsviçre

İtalya

Macaristan

Mısır

Kazakistan

Kırgızistan

Özbekistan

Pakistan

Polonya

Romanya

Sırbistan

Slovakya

Şili

Tunus

Türkmenistan

Umman

Ukrayna

Yunanistan

RÜYA TANER'İN VERECEĞİ KONSERLERDEN BAZILARI

Nisan

İzmir

Avusturya

Haziran

Malta

Eylül

İstanbul

İskoçya

Ekim

Lizbon

İsviçre

Kasım

İtalya