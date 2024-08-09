Kamala Harris-Donald Trump canlı yayında karşı karşıya gelecek: Harris'ten ilk açıklama! ABD'de başkanlık seçimi için yarışacak Kamala Harris ve Donald Trump, 10 Eylül'de ilk kez canlı yayında kozlarını paylaşacak. Harris ve Trump bir süredir canlı yayının gerçekleşeceği kanal konusunda anlaşmazlık yaşıyordu, dün akşam karşılaşmanın 10 Eylül'de olacağını duyurdu. Tarihin belli olmasının ardından açıklama yapan Harris "Donald Trump'ın nihayet 10 Eylül'de benimle münazara yapmayı taahhüt ettiğini duydum. Dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı

Ajanslar Giriş: 09.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:49 facebook

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