'Harry Potter’ dizisinin Londra sokakları setinden ilk kareler: Nick Frost, 'Hagrid' rolünde

Merakla beklenen 'Harry Potter' dizisinin çekimlerine İngiltere'nin başkenti Londra’da başlandı. Dizide 'Rubeus Hagrid' karakterini canlandıran oyuncu Nick Frost, sette görüntülendi.

53 yaşındaki Frost, kat kat giydiği paltoları ve kadife pantolonuyla Rubeus Hagrid'e dönüştü. Frost'ta ayrıca, Hagrid'in imzası haline gelen uzun saç ve kıvırcık sakalı da vardı. Frost'un yanında 'Harry Potter' rolünü canlandıran 11 yaşındaki Dominic McLaughlin'in de olduğu görüldü.

Dijital platformda yayınlanacak ilk sezonunun, J.K. Rowling'in ilk kitabı 'Harry Potter ve Felsefe Taşı' ve aynı adlı 2001 yapımı filmdeki olayları takip etmesi bekleniyor.

Temmuz ayında İngiltere'de çekimler başladığında, Dominic McLaughlin'in 'Harry Potter' karakterini canlandırdığı fotoğraf paylaşıldı. Genç büyücü rolü, 2001'den 2011'e kadar süren film serisinde Daniel Radcliffe tarafından canlandırılmıştı.

'Harry Potter' dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hermione Granger rolünde Arabella Stanton, Ron Weasley rolünde Alastair Stout, Albus Dumbledore rolünde John Lithgow, Minerva McGonagall rolünde Janet McTeer ve Severus Snape rolünde Paapa Essiedu yer alıyor.