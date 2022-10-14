ROBBIE COLTONE NEDEN ÖLDÜ?

Ajanı Belinda Wright yaptığı açıklamada, oyuncunun İskoçya'daki Falkirk yakınlarındaki bir hastanede öldüğünü doğruladı. Coltrane'i "eşsiz bir yetenek" olarak nitelendirdi ve Hagrid'in dünyanın her yerindeki çocuklara ve yetişkinlere neşe getirdiğini ifade etti.

Üzücü haberi duyuran Wright "Şahsen benim için onu sadık bir müşteri olarak hatırlayacağım. Harika bir aktör olmasının yanı sıra, adli olarak zeki, zekice esprili ve 40 yıl boyunca menajeri olarak adlandırılmaktan gurur duyduktan sonra onu özleyeceğim." dedi.