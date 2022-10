HARRY POTER'IN HAGRID'İ 72 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ!

Robbie Coltrane (doğum adıyla Anthony Robert McMillan) 30 Mart 1950 günü dünyaya geldi. Harry Potter filmlerinde Hagrid'i oynayan aktör Robbie Coltrane, 72 yaşında 14 Ekim 2022 tarihinde öldü. İngiliz tiyatro oyuncusu Robbie Coltrane, ITV dedektif draması Cracker ve James Bond filmleri Goldeneye ve The World Is Not Enough'da yer aldı.