Hartberg - Mattersburg maç önü

Avusturya Bundesliga maçında Hartberg ile Mattersburg, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Hartberg son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Mattersburg son 5 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 400. İddaa'da Hartberg kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Mattersburg kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Hartberg önceki hafta Ebreichsdorf mücadelesinde 2-1 kazandı.

Mattersburg ise Trencin karşılaşmasında 5-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Hartberg, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Mattersburg, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mattersburg 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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