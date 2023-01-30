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Harvard'lı araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı: İşte erken ölümü engellemeye yardımcı 4 diyet!

Sağlıklı bir yaşam için vücudu toksinlerden arındırmak, zararlı gıdalardan uzak tutmak ve hastalıkları önlemek için faydalı gıdaların gücünden yararlanmak gerçek bir diyetin ana düşüncesi olmalı. Elbette ki sağlıklı bir vücut için fazla kilolardan kurtulmak gerek ancak burada dikkat edilmesi gereken, yapılan diyetin doğruluğu! Uzun yaşam sürmenin yolu doğru diyetten geçiyor. Harvard’da yapılan araştırmanın sonuçları doğru diyetlerin ne olduğunu gösterdi. İşte uzun yaşamı destekleyen 4 sağlıklı diyet...

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  • Harvard'lı araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı: İşte erken ölümü engellemeye yardımcı 4 diyet!

    BESLENME ALIŞKANLIKLARI YAŞAM SÜRESİNİ ETKİLİYOR MU?

    Araştırmacılar, Harvard çalışması için 75 binden fazla kadın ve 44 bin erkekten alınan verileri analiz ederek belirli beslenme kalıpları, bu kalıplara bağlılık ve uzun vadeli sağlık sonuçları arasındaki bağlantıları inceledi.

    Katılımcılar tam 36 yıl boyunca takip edildi (her dört yılda bir sağlık anketleri doldurdular) ve çalışmanın başında hiçbirinde kardiyovasküler hastalık veya kanser yoktu.
  • Harvard'lı araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı: İşte erken ölümü engellemeye yardımcı 4 diyet!

    Sonuçlar ise oldukça çarpıcıydı! JAMA Internal Medicine 1’de yayımlanan sonuçlar, 4 sağlıklı beslenme modelinden birine uyma konusunda daha yüksek puan alan katılımcıların, çalışma süresi boyunca ölüm risklerinin yüzde 20 daha az olduğunu gösterdi.

    Bağlılık puanları düşük olan katılımcılara göre, önemli ölçüde daha düşük kardiyovasküler hastalık, kanser ve solunum yolu hastalığı oranları yaşadılar.
  • Harvard'lı araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı: İşte erken ölümü engellemeye yardımcı 4 diyet!

    Sonuçlar, diyetlerini sadece yüzde 25 daha sağlıklı yapan katılımcıların;

    - Kardiyovasküler hastalıktan yüzde 6 ile yüzde 13,

    - Kanserden yüzde 7 ile yüzde 18,

    - Nörodejeneratif hastalıktan yüzde 7

    - Solunum hastalığından ölme riskini yüzde 7 oranında azaltabileceğini gösterdi.

    Yüzde 35 ile yüzde 46 arasındaki bu rakamlar, oldukça dikkat çekiciydi!
  • Harvard'lı araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı: İşte erken ölümü engellemeye yardımcı 4 diyet!

    Şunu da açıklamakta fayda var: Araştırmanın bazı sınırlamaları vardı. Örneğin, katılımcıların beslenme alışkanlıklarını kendi kendilerine bildirme yeteneklerine dayanıyordu, bu da bazı yanlışlık potansiyelleri olabileceğini gösteriyor.

    Ayrıca sonuçlar, beslenme kalıpları ile daha uzun bir yaşam veya korelasyon arasındaki bağlantıyı göstermekte. Dolayısıyla bu çalışma, diyetin doğrudan daha uzun bir yaşam sağladığını kanıtlayamaz…
  • Harvard'lı araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı: İşte erken ölümü engellemeye yardımcı 4 diyet!

    UZUN BİR YAŞAM İÇİN EN İYİ DİYET NASIL OLAMALI?

    Sağlıklı bir yaşam sürmenin yanı sıra uzun bir ömür için yapılması gerekenler insanlar için oldukça önemli. Peki bu araştırmanın sonucuna göre uzun yaşamı desteklediği düşünülen bu beslenme modelleri hangileriydi?

    Çalışmaya konu olan 4 diyet şekli şunlardı:
  • Harvard'lı araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı: İşte erken ölümü engellemeye yardımcı 4 diyet!

    1. Akdeniz diyeti

    Akdeniz diyetinin onlarca yıldır en sağlıklı diyetlerden biri olarak gösterilmesinin nedenleri var. Meyve ve sebzeler gibi yüksek antioksidan besinler tüketmeyi içeriyor ve tahılların, fasulyelerin, baklagillerin, kabuklu yemişlerin, tohumların, zeytinyağının, şifalı otların ve baharatların önemini vurguluyor. Ayrıca kümes hayvanları, yumurta, peynir ve yoğurdun da düzenli ancak sınırlı tüketimine izin veriyor.
  • Harvard'lı araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı: İşte erken ölümü engellemeye yardımcı 4 diyet!

    2. Bitki bazlı diyet

    Bitki bazlı bir diyet, adından da anlaşılacağı gibi, hayvanlardan değil, yalnızca bitkilerden gelen yiyeceklere odaklanan bir beslenme planını ifade ediyor. Bu da bolca fındık ve tohumlar, meyve ve sebzeler, baklagiller ve tahıllar tüketmek anlamına geliyor.

    Unutmayın! Bitki bazlı beslenenler, birçok bitki bazlı gıdaya gizlice eklenebilen yapay içeriklerden ve ilave şekerden kaçınma konusunda dikkatli olmalı.
  • Harvard'lı araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı: İşte erken ölümü engellemeye yardımcı 4 diyet!

    3. Geleneksel sağlıklı beslenme

    Bu, USDA ve ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı tarafından yayınlanan ve bitki temelli beslenmenin yanı sıra yağsız hayvansal ürünlerin tüketimini, işlenmiş et alımını azaltmayı teşvik eden Amerikalılar için Beslenme Yönergelerinden geliyor. Ayrıca enflamatuar yağlar (trans yağlar gibi) ve alkolün, şekerin bırakılmasını savunuyor.
  • Harvard'lı araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı: İşte erken ölümü engellemeye yardımcı 4 diyet!

    4. Harvard’ın alternatif sağlıklı beslenme indeksi

    Bu diyet, Harvard araştırmacıları tarafından özellikle bu çalışma için geliştirildi ve farklı gıdaların kronik hastalık risk faktörleriyle bağlantıları açısından derecelendirilmesini içeriyordu.

    Özetle bu diyet taze sebze ve meyveleri, kuruyemişleri ve baklagilleri, balıkları ve sağlıklı yağları teşvik etmesi açısından Akdeniz diyetine çok benziyor.

    Alternatif sağlıklı beslenme indeksi ile ilgili öne çıkan şey, özellikle patatesten (tamamı ama özellikle patates kızartması), meyve suyundan ve rafine edilmiş tahıllardan kaçınılmasını önermesi.
  • Harvard'lı araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı: İşte erken ölümü engellemeye yardımcı 4 diyet!

    SAĞLIKLI BESLENMENİN YOLLARI!

    Sağlıklı bir diyet için bize önemli bir yol gösterici olan Harvard araştırması, bize son derece önemli iki çıkarım bırakıyor.
  • Harvard'lı araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı: İşte erken ölümü engellemeye yardımcı 4 diyet!

    Birincisi, uzun vadeli bir sağlıklı beslenme stratejisine bağlı kalmanın sağlığınız üzerinde büyük bir etkisi olabileceği gerçek. Bunu zaten biliyor olsak da araştırmadaki sayıları görmek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarımızı artırmamız için harika bir motivasyon. Görüldüğü gibi, bu diyetlerin tamamı tam tahıllar, meyveler, sebzeler, kuruyemişler ve baklagiller içeriyor. Elbette böyle bir diyetin faydaları, diğer sağlıklı yaşam tarzı faktörleriyle iki katına çıkarılabilir.
  • Harvard'lı araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı: İşte erken ölümü engellemeye yardımcı 4 diyet!

    Bu çalışmanın bize öğrettiği ikinci ve en önemli şey de şu:

    Sağlıklı beslenmenin birden fazla yolu var! Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Ph.D. Frank Hu, "Sağlıklı bir diyet, bireysel gıda tercihlerine, sağlık koşullarına ve kültürlere göre uyarlanabilir." diyor.
  • Harvard'lı araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı: İşte erken ölümü engellemeye yardımcı 4 diyet!

    Hiç bitmeyen "Bunu ye, şunu yeme" döngüsüne kapılmak çok kolay. Ancak bu çalışma bize, bol miktarda kepekli tahıllar, meyveler, sebzeler, kuruyemişler ve baklagiller gibi birkaç temel ilkeyi takip ettiğimiz sürece, esneklik ve değişime izin verebileceğimizi gösteriyor.

    "Örneğin, sağlıklı bir Akdeniz diyeti benimsiyorsanız ve birkaç ay sonra farklı bir şey denemek istiyorsanız geçiş yapabilirsiniz."
  • Harvard'lı araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı: İşte erken ölümü engellemeye yardımcı 4 diyet!

    Tam tahıllar, meyveler, sebzeler, kuruyemişler ve baklagillerle dolu bir diyete bağlı kalarak sağlığınızı büyük ölçüde destekleyebilirsiniz. Hu’nun da açıkladığı gibi, "Sağlıklı beslenme kalıplarını benimsemek için hiçbir zaman geç değil ve sağlıklı beslenmenin faydaları, erken ölümler ve farklı erken ölüm nedenlerini azaltmak açısından önemli olabilir.

    Kaynak: Jamanetwork

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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