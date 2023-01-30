BESLENME ALIŞKANLIKLARI YAŞAM SÜRESİNİ ETKİLİYOR MU?

Araştırmacılar, Harvard çalışması için 75 binden fazla kadın ve 44 bin erkekten alınan verileri analiz ederek belirli beslenme kalıpları, bu kalıplara bağlılık ve uzun vadeli sağlık sonuçları arasındaki bağlantıları inceledi.

Katılımcılar tam 36 yıl boyunca takip edildi (her dört yılda bir sağlık anketleri doldurdular) ve çalışmanın başında hiçbirinde kardiyovasküler hastalık veya kanser yoktu.