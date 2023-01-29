Not: Kronik rahatsızlığı olanlar ve hamile olanların mutlaka doktora danışmaları öneriliyor.

Kalsiyum, maden suyunun birçok faydasından biridir. Kemik gücünü artırmadaki rolüyle bilinen kalsiyum, kalp işlevi dahil olmak üzere kas işlevi, ayrıca hücre sinyali, sinir iletimi ve hormon salgılanması için de gereklidir.

Dengeli bir diyetle birlikte maden suyu içmek, optimal sağlık için ihtiyacınız olan kalsiyumu almanıza yardımcı olabilir!