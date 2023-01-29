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Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!

Maden suyu, insan sağlığı üzerinde oldukça faydalı olan bir içecektir. Mineral içeriğiyle ön plana çıkan maden suyu doğal bir kaynaktır. Düzenli olarak doğal, katkısız maden suyu tüketiminin sağlığımıza birçok faydasının olduğunu biliyor muydunuz? Vücuda giren ve çıkan suyun dengede tutulması anlamına gelen hidrasyonun sağlanması için maden suyu mükemmel bir içecektir. Kalori ve şeker içermediği için genel hidrasyon ihtiyaçlarını karşılayarak ağzınızı, burnunuzu ve gözlerinizi nemli tutar, optimal eklem ve kas fonksiyonunu teşvik eder, sağlıklı cildi korur, vücudunuzu toksinlerden temizler ve daha iyi kardiyovasküler sağlık için kan hacminizi düşürerek vücudun sağlığını destekler. İşte her gün içilen bir şişe maden suyunun vücudumuza sağlayabileceği 11 fayda…

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  • Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!

    Not: Kronik rahatsızlığı olanlar ve hamile olanların mutlaka doktora danışmaları öneriliyor.

    Kalsiyum, maden suyunun birçok faydasından biridir. Kemik gücünü artırmadaki rolüyle bilinen kalsiyum, kalp işlevi dahil olmak üzere kas işlevi, ayrıca hücre sinyali, sinir iletimi ve hormon salgılanması için de gereklidir.

    Dengeli bir diyetle birlikte maden suyu içmek, optimal sağlık için ihtiyacınız olan kalsiyumu almanıza yardımcı olabilir!
  • Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!

    Magnezyum, protein sentezi, kas ve sinir fonksiyonu, kan şekeri ve kan basıncının düzenlenmesi gibi birçok biyolojik fonksiyonda önemli bir rol oynar, enerji üretimi için de gereklidir. The American Journal of Clinical Nutrition tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, birçok insan diyetlerinde yeterince magnezyum almıyor; ancak çalışma, maden suyunun doğal, kalorisiz bir pakette değerli bir magnezyum kaynağı sağlayabileceği sonucuna vardı. Köpüklü maden suyu, litre başına 108 miligrama kadar magnezyum içerebilir ve bu, bu mineral için günlük değerin yüzde 29'u kadardır. İşte her gün içilen bir şişe maden suyunun vücudumuza sağlayabileceği 11 fayda…
  • Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!

    Kas ve sinir sağlığında olumlu bir etki yaratır.

    İçeriğinde bulunan magnezyumla kas ve sinir sağlığınızı olumlu yönde etkiliyor.
  • Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!

    Kan basıncını ve kan şekeri seviyesini dengeleyerek kalp sağlığında önemli rol oynar.

    Kalsiyum ve magnezyum ayrıca kan şekerinin düzenlenmesinde de etkilidir. Kalsiyum miktarı markalar arasında değişiklik gösterse de bazı seçenekler litre başına 348 miligram kadar kalsiyum içerir.
  • Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!

    Konsantrasyonunuzun artmasını ve hafızanızın güçlenmesini sağlar.

    Beyin için gerekli olan bileşenlerden bazılarını içerdiğinden dikkat dağınıklığına karşı da önlem olabiliyor.
  • Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!

    Maden suyu, mide bulantısı ve hazımsızlık gibi mide problemlerinin iyileşmesinde yardımcı olabilir.

    Yapılan bir çalışmada düzenli olarak maden suyu içen kişilerin, normal su içen kişilere göre daha az hazımsızlık problemiyle karşılaştıkları görüldü.
  • Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!

    Vücudun toksinlerden arınmasında ve kardiyovasküler sistem sağlığının iyileştirilmesinde etkilidir.

    Ruhsal ve fiziksel birçok hastalığa neden olan toksinlerden kurtulmada etkili olabiliyor.
  • Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!

    Kronik yorgunluğun iyileşmesinde etkilidir.

    Maden suyunda yüksek oranda bulunan magnezyum, vücudun enerji üretimini destekleyen enzimleri için gereklidir.
  • Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!

    Kabızlık problemlerinin hafifletilmesinde yardımcı olur.

    Araştırmalar, karbonlu su içen kişilerin, düzenli su içenlere kıyasla daha az kabızlığa uğradığını gösteriyor.
  • Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!

    Maden suyunun içerdiği mineraller kemiklerin güçlendirilmesi ve kas işlevlerinin iyileştirilmesinde (kalp kasının işlevi dahil) önemli derecede etkilidir.

    Kemik gelişimi için son derece önemli olan kalsiyumun gerekli olan kısmının büyük bir miktarını içinde barındırıyor.
  • Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!

    Stresi ve depresyon riskini azaltmanızda yardımcı olur.

    Gün içindeki stresi üzerinizden atmada etkili bir ilaç görevi üstlenebilir.
  • Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!

    Vücudun nemli kalmasını sağlar.

    Her gün en az bir şişe maden suyu içmek vücudunuzu nemlendirme ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olacaktır.
  • Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!

    Kilo vermede ve almada vücudunuza yardımcı olur.

    Vücudun yağ dengesini kurarak kilo almada ve vermede etkili olabiliyor.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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