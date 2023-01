Magnezyum, protein sentezi, kas ve sinir fonksiyonu, kan şekeri ve kan basıncının düzenlenmesi gibi birçok biyolojik fonksiyonda önemli bir rol oynar, enerji üretimi için de gereklidir. The American Journal of Clinical Nutrition tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, birçok insan diyetlerinde yeterince magnezyum almıyor; ancak çalışma, maden suyunun doğal, kalorisiz bir pakette değerli bir magnezyum kaynağı sağlayabileceği sonucuna vardı. Köpüklü maden suyu, litre başına 108 miligrama kadar magnezyum içerebilir ve bu, bu mineral için günlük değerin yüzde 29'u kadardır. İşte her gün içilen bir şişe maden suyunun vücudumuza sağlayabileceği 11 fayda…