Duygusal yiyici misiniz? 10 soruda ne tür bir yiyici olduğunuzu test edin!

Her soru için 5 cevap seçeneği ve her seçeneğin belli bir puanı var. Testi tamamladıktan sonra puanlarınızı toplayıp "duygusal yiyici" olup olmadığınızı anlayabilirsiniz.

a. Asla 1 puan

b. Nadiren 2 puan

c. Bazen 3 puan

d. Sık sık 4 puan

e. Çok sık 5 puan