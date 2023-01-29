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Duygusal yiyici misiniz? 10 soruda ne tür bir yiyici olduğunuzu test edin!

Hayati bir önem taşıyan yemek yeme ihtiyacı bazen duygusal açlığımızdan kaynaklanabiliyor. Asında acıkmadığımız halde ruh halimiz bizi yemek yemeye itebiliyor. Bu durum ise sağlıksız bir beslenmeye zemin hazırlıyor. Peki, gerçekten acıktığımız için mi yemek yiyoruz yoksa bu durum bir duygusal açlık mı? 'Hollandalı Beslenme Alışkanlığı Testi', beslenme alışkanlığını değerlendirmek için kullanılan testlerden biri. Soruları cevaplamak, "duygusal yiyici" olup olmadığınızı anlamanıza yardımcı olabilir. Üzerine düşünmeden ve dürüstçe yanıtlamaya dikkat edin!

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  • Duygusal yiyici misiniz? 10 soruda ne tür bir yiyici olduğunuzu test edin!

    Her soru için 5 cevap seçeneği ve her seçeneğin belli bir puanı var. Testi tamamladıktan sonra puanlarınızı toplayıp "duygusal yiyici" olup olmadığınızı anlayabilirsiniz.

    a. Asla 1 puan

    b. Nadiren 2 puan

    c. Bazen 3 puan

    d. Sık sık 4 puan

    e. Çok sık 5 puan
  • Duygusal yiyici misiniz? 10 soruda ne tür bir yiyici olduğunuzu test edin!

    Testin genel sonuçlarına dair bir detay: Normal kiloya sahip sağlıklı erkeklerin ortalama puanı, normal kiloya sahip sağlıklı kadınların ortalama puanından daha düşük. Yani kadınların duygusal yeme eğilimi, erkeklerin duygusal yeme eğilimine göre daha yüksek.
  • Duygusal yiyici misiniz? 10 soruda ne tür bir yiyici olduğunuzu test edin!

    1. Olaylar bana karşı geliştiğinde ve istediğim gibi gelişmediğinde yeme isteği duyuyorum.

    a. Asla

    b. Nadiren

    c. Bazen

    d. Sık sık

    e. Çok sık
  • Duygusal yiyici misiniz? 10 soruda ne tür bir yiyici olduğunuzu test edin!

    2. Öfkelendiğim zaman yeme isteği duyuyorum.

    a. Asla

    b. Nadiren

    c. Bazen

    d. Sık sık

    e. Çok sık
  • Duygusal yiyici misiniz? 10 soruda ne tür bir yiyici olduğunuzu test edin!

    3. Depresif olduğumda veya cesaretim kırıldığında yeme isteği duyuyorum.

    a. Asla

    b. Nadiren

    c. Bazen

    d. Sık sık

    e. Çok sık
  • Duygusal yiyici misiniz? 10 soruda ne tür bir yiyici olduğunuzu test edin!

    4. Yapacak hiçbir işim olmadığında yine yeme isteği duyuyorum.

    a. Asla

    b. Nadiren

    c. Bazen

    d. Sık sık

    e. Çok sık
  • Duygusal yiyici misiniz? 10 soruda ne tür bir yiyici olduğunuzu test edin!

    5. Canım sıkıldığında yeme isteği duyuyorum.

    a. Asla

    b. Nadiren

    c. Bazen

    d. Sık sık

    e. Çok sık
  • Duygusal yiyici misiniz? 10 soruda ne tür bir yiyici olduğunuzu test edin!

    6. Nahoş olaylar yaklaşmaya başladığında yeme isteği duyuyorum.

    a. Asla

    b. Nadiren

    c. Bazen

    d. Sık sık

    e. Çok sık
  • Duygusal yiyici misiniz? 10 soruda ne tür bir yiyici olduğunuzu test edin!

    7. Endişeli, gergin olduğumda ve bir sorunla karşılaştığımda yeme isteği duyuyorum.

    a. Asla

    b. Nadiren

    c. Bazen

    d. Sık sık

    e. Çok sık
  • Duygusal yiyici misiniz? 10 soruda ne tür bir yiyici olduğunuzu test edin!

    8. Olumsuz bir ruh haline sahip olduğumda gerçekten yeme isteği duyuyorum.

    a. Asla

    b. Nadiren

    c. Bazen

    d. Sık sık

    e. Çok sık
  • Duygusal yiyici misiniz? 10 soruda ne tür bir yiyici olduğunuzu test edin!

    9. Yalnız hissettiğimde yeme isteği duyuyorum.

    a. Asla

    b. Nadiren

    c. Bazen

    d. Sık sık

    e. Çok sık
  • Duygusal yiyici misiniz? 10 soruda ne tür bir yiyici olduğunuzu test edin!

    10. Hayal kırıklığına uğradığımda yeme isteği duyuyorum.

    a. Asla

    b. Nadiren

    c. Bazen

    d. Sık sık

    e. Çok sık
  • Duygusal yiyici misiniz? 10 soruda ne tür bir yiyici olduğunuzu test edin!

    SONUÇ:

    24 puana kadar

    Duygusal yeme alışkanlığınız, ortalamanın altında. Endişe etmenize gerek yok.

     
  • Duygusal yiyici misiniz? 10 soruda ne tür bir yiyici olduğunuzu test edin!

    24-40 puan arası

    Duygusal yeme alışkanlığınız ortalamanın üzerinde.

    (Erkekler için baraj puan 30.)
  • Duygusal yiyici misiniz? 10 soruda ne tür bir yiyici olduğunuzu test edin!

    40 puan ve üzeri

    Büyük ihtimalle çılgınca yeme krizine engel olamamaktan muzdaripsiniz. Beslenme alışkanlığınızın önemli sağlık sorunlarına sebep olmaması için en kısa sürede bir uzmandan destek istemelisiniz.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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