Fenerbahçe taraftarı, son zamanlarda eleştirilen milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'a destek oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, müsabaka öncesi tribüne çağırdıkları Hasan Ali Kaldırım'a, "İnandık sana, güvendik sana, yüzümüzü kara çıkartma." şeklinde tezahüratta bulundu.

Tribünün önüne giden 28 yaşındaki sol bek, tişörtündeki Fenerbahçe armasını öptü ve alkışla taraftarlara karşılık verdi.

ASİST YAPTI!

Fenerbahçe, 14. dakikada hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın sın çizgiden ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Andre Ayew'in, altıpas içinde topun gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Silviu Lung'un yanından ağlarla buluştu. Hasan Ali böylece maçta asist yaptı. Gol sonrasında Ülker Stadı'nda milli futbolcu için tezahüratlar yapıldı.

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