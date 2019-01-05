Ligin ilk yarısındaki fikstür yoğunluğundan dolayı çok antrenman yapma şansı bulamadıklarını belirten Hasan Ali, "Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 1 haftalık tatilden sonra iki gün önce İstanbul´da toplandık. Birkaç test uygulayıp Antalya´ya geldik. İlk günlerimiz iyi başladı. İyi çalışıyoruz. Ligin ilk devresindeki maç takviminden dolayı çok antrenman yapma veya çok yüklenme fırsatı bulamadık. Bu da gayet doğal. O yüzden şu anki Antalya´daki kamp dönemimiz bizim için çok iyi bir şans. Hem Ersun hocamızla hem fizik anlamda yüklenme gerçekleştirebilmek için hem de oyun şablonumuzu daha iyi bir seviyeye getirebilmek için iyi bir şans. Tabii kamp dönemleri her zaman zor geçer, yoğun geçer. Günde çift idmanla sürdüreceğiz. Çok vaktimiz yok. Yaklaşık 1 hafta kamp süreci yaşayacağız. Bu süreci kazasız, belasız, sakatlık olmadan çok iyi geçirip, ikinci devreye iyi başlamak ve iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"İKİNCİ DEVREYİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ"
İlk yarıdaki performansları için özür dilemenin bir şey değiştirmeyeceğini ancak ikinci devre çok çalışıp bunu sahaya yansıtmak istediklerini dile getiren Fenerbahçeli oyuncu, "Tabii ki özür dilemenin bir şey değiştirmeyeceğini biliyoruz. Bundan sonra geride kalanı düşünmeyip tüm enerjimizi kamp dönemi ve sonrasında oynayacağımız maçlara odaklamak zorundayız. Geçmiş, geçmişte kaldı. Sadece ikinci devreyi değiştirebiliriz. Var gücümüzle çok iyi çalışıp hem mental anlamda, hem de fiziksel anlamda kendimizi geliştirip bunları oyunumuza yansıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
"ÖZLENEN FENERBAHÇE'Yİ İKİNCİ DEVRE İZLETECEĞİZ"
Taraftarın özlediği Fenerbahçe'yi ikinci yarının ilk maçıyla birlikte göstermek istediklerini ifade eden Hasan Ali Kaldırım, "İnşallah onların özlediği Fenerbahçe´yi ikinci devrenin ilk maçıyla birlikte izletip bundan sonra Fenerbahçe´yi hak ettiği yerlere taşırız" dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.