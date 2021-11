Günün en çok konuşulan ismi Hasan Can Kaya oldu. Hasan Can Kaya ile Sultan San'ın ayrılık iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Stand-up komedyeni Hasan Can Kaya hakkında merak edilenlere haberimizde ulaşabilirsiniz...

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989’da Güngören’de doğdu. Emre Karayel ve Demet Evgar'ın fenomen dizisi 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk'ta senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020’de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.

HASAN CAN KAYA ŞOVLAR

Konuşanlar Talk Show

Hasan Can Kaya - Stand Up Party

Bir Yeraltı Sit-com'u

HASAN CAN KAYA İLE SULTAN SAN NEDEN AYRILDI?

Sultan San ile yollarını ayıran Hasan Can Kaya, ayrılıklarıyla ilgili "Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek"dedi.