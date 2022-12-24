Hasan Hüseyin Karadağ, iddiaya göre nişanlısından ayrılınca Avrupa’ya gitmek istedi. Karadağ, tanıştığı bir insan kaçakçısıyla ücret karşılığında anlaşarak 20 Kasım günü yasa dışı yollarla Gaziantep’ten Sırbistan’a gitti. 23 Kasım günü ailesi ile konuşan Karadağ’dan bir daha haber alınamadı. 25 gün boyunca ailesinin ulaşmaya çalıştığı Karadağ, Avrupa sınırındaki bir ormanda donarak ölmüş halde bulundu.

Hasan Hüseyin Karadağ’ın annesi Ayşe Karadağ, oğlundan uzun süre haber alamadığını ve insan kaçakçılarının kendilerini oyaladığını söyledi. Karadağ, organizatörlerin oğlunu ölüme terk ettiğini ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini belirterek, “Oğlumu ölüme terk ettiler ben bunlardan şikayetçiyim, hepsi cezasını bulsun. Beni bir ay boyunca oyaladılar, kampta olduğunu söylediler. Ne zaman arasak bizleri oyaladılar. Oğlum orada donarak ölmüş en ağır cezayı çeksinler” dedi.

NİŞANLISINDAN AYRILINCA ALMANYA'YA GİTMEYE KARAR VERMİŞTİ

Fotoğraf: İHA

Hasan Karadağ’ın babası Fadıl Karadağ ise gözyaşları içerisinde oğlunun nişanlılık sürecinin ardından bazı sorunlar yaşadığını ve Almanya’ya gitmek için organizatörlerle görüştüğünü belirterek, "Oğlum Sırbistan’da otele geçtiğinde bizimle görüştü ve iyi olduğunu söyledi. Sabah erken yola çıkacaklarını ve telefonunu kapatacağını söyledi. Ondan sonra bir daha haber alamadık. Organizatörler bize "Yakalanmışlar, şu an cezaevindeler, pasaportları olmadığı için telefonlarını ellerinden almışlar" dedi. Ne zaman sorsak çeşitli bahanelerle bizi oyaladılar. Daha sonra konsolosluk bizi aradı ve oğlumun soğuktan donarak ölü olarak bulunduğunu söyledi. Canımızdan can gitti ve sonuna kadar şikayetçiyiz. Bizim canımız yandı, başka anne ve babaların canları yanmasın' diye konuştu.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Hasan Hüseyin Karadağ’ın cenazesi, defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.