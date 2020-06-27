Süper Lig’in 29. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu.

Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hasan Özer, ligde çok kritik bir pozisyonda durduklarını söyleyerek, “Fenerbahçe maçı bizim için önemli bir maçtı. Fenerbahçe’de kötü bir gidişat vardı, buradan alacağımız puanlar ligde bizi daha rahat konuma getirecekti. O bilinçle sahaya çıktık. İlk devre iyi mücadele ettik, alanları kapattık. Fenerbahçe’nin baskı kurmasını engelledik, pozisyon vermedik. İkinci devre savunma ve hücum anlamında iyi başlayan bizdik. 65. dakikaya kadar Fenerbahçe’nin herhangi bir baskısı yoktu. 65. dakikada 10 kişi kaldığımız pozisyon kırılma anıydı. Bence ağır bir karardı. Bu kararın doğru olduğuna inanmıyoruz. Ben bunu saçma buluyorum. İkinci sarı kartın VAR’a gitmesi yokmuş, gitmesi gerektiğine inanıyorum. Böyle bir kural olmaması lazım. Bu durum Fenerbahçe’nin baskı kurmasına sebep oldu ve 70’te golü yedik. Yaptığımız değişikliklerle oyunu çevirmek için müthiş mücadele verdik. Öne geçtik ama skoru koruyamadık. Skoru korumak için elimizden geleni yaptık ama gollerde şanssızdık. 2 gol yiyerek büyük bir sıkıntı yaşadık ve mağlup olduk. Çok üzgünüz. Bu maçtan alacağımız 1 puan bizi konum olarak daha rahat bir pozisyona taşıyabilirdi. 5 maçımız daha var. Şehrin yanımızda olduğuna inanıyoruz. Son 5 maçı en iyi şekilde oynayacağız. Bu takım Allah’ın izniyle ligde kalacak” diye konuştu.