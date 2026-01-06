Habertürk
        Hasan Ufuk Çakır, İrfan Karatutlu ve İsa Mesih Şahin AK Parti'ye katılıyor | Son dakika haberleri

        Hasan Ufuk Çakır, İrfan Karatutlu ve İsa Mesih Şahin AK Parti'ye katılıyor

        AK Parti'ye 3 yeni milletvekili daha katılıyor. Hasan Ufuk Çakır, İrfan Karatutlu ve İsa Mesih Şahin'e rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak

        Giriş: 06.01.2026 - 21:52 Güncelleme: 06.01.2026 - 21:55
        AK Parti'ye 3 yeni vekil
        Geçen yılın Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin de AK Parti'ye katılıyor. Öte yandan CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile DEVA Partisi'nden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'nun da yarın törenle AK Parti'ye katılacak. 3 milletvekillerine rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

        "GENÇLİK YUVAMA DÖNÜYORUM"

        2026'nın Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü söyledi.

        45 dakika süren görüşmenin çok samimi bir havada gerçekleştiğini ifade eden Şahin, "Gençlik yuvama dönüyorum" dedi

