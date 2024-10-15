HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?

20 Ekim 1974 tarihinde Üsküdar, İstanbul'da dünyaya geldi. Hasan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastikle başlayıp aynı zamanda çok sevdiği futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı. Ailesinin semt değişikliği yapması ve tesis yetersizliği sebebiyle çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kaldı. Orta öğrenimini Pendik'te tamamladı.

En yakın spor salonu Kung Fu branşında olduğu için çalışmalara burada devam etti. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunu. Spor kariyerinde birçok başarısı olan Hasan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da önemli başarılar elde etti.