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Hasarlı bina risk analizi nasıl yapılır? Depremin ardından hasarlı bina tespiti ihbar hattı

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalarda hasar meydana geldi. Uzmanlar ve yetkililer vatandaşları hasarlı binalara kesinlikle girmemeleri konusunda uyardı. Peki hasarlı bina tespiti nasıl yapılır?

Hasarlı bina risk analizi

Hasarlı bina risk analizi, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından gündeme geldi. İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da toplam 464 bina hakkında hasar ihbarı bulunuldu. Bu yapılar, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce oluşturulan 135 ayrı Ön Tespit İnceleme Ekibi tarafından en kısa sürede kontrol edilecek. Peki hasarlı bina risk analizi nasıl yaptırılır? Nereye başvurulmalı? Detaylar haberimizde.

HASARLI BİNA RİSK ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Her kat maliki, binasının bulunduğu ildeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne risk analizi yaptırmak için başvuru yapabilir. Müdürlüklerde görevli bir heyet binaya gelerek taşıyıcı kolonlardan ve binanın statik durumunu ilgilendiren kısımlardan yapı örnekleri alır. 3 aylık bir raporlama süresinin ardından risk analizi yapılmış oluyor.

Eğer bina riskli yapı statüsündeyse, bakanlık binayı yerleşime kapatarak tahliye ediyor.

HASARLI BİNA TESPİTİ İHBAR HATTI

Hasarlı bina tespiti ihbar hattı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgi, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Tapu Kadastro çağrı merkezi ALO 181 numaralı hattı arayarak öğrenebilirsiniz.

 

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