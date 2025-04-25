Hasarlı dokuların onarımına yönelik "biyokalem" geliştirildi

Yerli ve milli el tipi biyoyazıcı geliştirildi. CE ve patent süreci geçen yıl tamamlanan cihaz, taşınabilirliği, kullanım kolaylığı ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla, rejeneratif tıpta (yenileyici tıp uygulamaları) yenilikçi çözümler sunuyor.

Teknolojik donanımları sayesinde hasarlı dokuların üzerinde doğrudan uygulama yapılmasına imkan tanıyan 700 gram ağırlığındaki cihaz, iç piyasanın yanı sıra yurt dışı pazarında da satışa sunuldu.

ACİL SERVİSLERDE ETKİN ŞEKİLDE KULLANILABİLİR

Doç. Dr. Ayça Bal Öztürk, doktora sonrası çalışmaları için gittiği ABD'den döndükten sonra biyomühendislik alanında ürünler geliştirmek ve ticarileştirmek için TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı (BiGG) desteğiyle firmasını kurduğunu söyledi.

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Biyomürekkep ve biyopolimerlerin ardından kullanımı kolay ve hastaya doğrudan uygulanabilecek el tipi biyoyazıcı geliştirmeye karar verdiklerini belirten Öztürk, bunun için TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığına yaptıkları başvurunun kabul edildiğini kaydetti.

DOKU EKSİKLİĞİNİ YERİNDE TAMAMLAYACAK

Öztürk, geliştirdikleri cihazın mevcut biyoyazıcılardan en büyük farkının klinik kullanıma uygun olması olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "3B biyoyazıcı sistemleri, her ne kadar istenilen şekillerde kompleks geometrileri hassas olarak basıyor olsa da hasta başı uygulamalar için çok uygun değil. Biyokalem sistemi ise tam tersine hasarlı bölgedeki (yaralı doku) doku eksikliğini yerinde tamamlamaya yönelik yaklaşıma dayalı ve klinikte rahatlıkla kullanılabilecek bir cihaz. Elle kolaylıkla kontrol edilebilen bu cihazın en önemli avantajları, ergonomik kullanıma, hafif yapıya ve yerinde biyobaskı yapabilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Basım sırasında ve sonrasında hücrelere zarar vermeyen optimize edilmiş kürleme sistemi sayesinde malzemenin uygulama bölgesinde sertleşmesi sağlanıyor."