Hasat döneminde çocuklarda nefes borusuna fındık kaçma riski artıyor

Özellikle 1-3 yaş grubunda çiğneme ve yutma koordinasyonunun tam gelişmediğine dikkati çeken Türe, yabancı cisim aspirasyonunun bu yaş aralığında hayatı tehlikeye atan bir durum olduğunu ifade etti.

Türe, çocuk acil başvurularının önemli bir kısmını yabancı cisim aspirasyonunun (nefes borusuna yabancı cisim kaçması) oluşturduğunu vurgulayarak, "Karşımıza çıkan cisimlerin büyük çoğunluğunu yiyecekler oluşturuyor. Sıklıkla kabuklu sert dediğimiz yer fıstığı, fındık gibi kuru yemişler ile boncuk, düğme, oyuncak parçası gibi çeşitli nesnelerle karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

Karadeniz'de fındık hasadının devam ettiğini anımsatan Türe, hasat sezonunda yabancı cisim aspirasyonuyla daha sık karşılaştıklarını belirtti.

"AKCİĞERE KAÇAN CİSİMLER BİRÇOK TIBBİ SORUNA YOL AÇABİLİYOR"

Doç. Dr. Türe, çocukları bu tür yiyeceklerden uzak tutmanın korumada en doğru yöntem olacağını aktararak, şunları kaydetti: "Bölgemizde fındığa maruz kalma çok fazla. O yüzden vakalarımız sıklıkla fındık aspirasyonu. Çocuk acil başvurusu da fazla. Özellikle 4 yaşın altındaki çocuklara yağlı, sert yapılı kuru yemişleri bütün olarak vermememiz gerekiyor. Onun dışında yine sert yiyecekleri de bu çocuklara verirken dikkatli olmak gerekiyor. Çocuğun oturarak yemek yemesini ve ebeveyn gözetiminde yemek yemesini sağlamak lazım."