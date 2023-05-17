Haşlanmış Yumurta Bozulur Mu?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Gıda Haşlanmış Yumurta Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Haşlanmış Yumurta Dolapta Kaç Gün Dayanır?
ABONE OL

Haşlanmış yumurta bozulur mu, nasıl saklanmalı? Haşlanmış yumurta dolapta kaç gün dayanır?

Vitaminler yönünden zengin olan yumurta çoğumuzun kahvaltılarda tükettiği başlıca besinlerden biridir. Özellikle haşlanmış yumurta sporcular tarafından çokça tercih edilmektedir. Elbette tüketeceğimiz yumurtanın bozuk olmaması gerekmektedir. İşte, detaylar.

Haşlanmış Yumurta Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Haşlanmış Yumurta Dolapta Kaç Gün Dayanır?
HABERTURK.COM

En merak edilen konulardan biri de yumurtanın bozulup bozulmadığıdır. Bu kapsamda tüketiciler internet ve kaynaklardan araştırmaya ihtiyaç duyabilir. Peki, haşlanmış yumurta bozulur mu? Haşlanmış yumurta dolapta ve dışarıda kaç gün dayanır, kaç gün bekler ve kaç günde bozulur? Haşlanmış yumurta nasıl saklanmalıdır? İşte, haşlanmış yumurta ile ilgili merak edilen detaylar.

Haşlanmış Yumurta Bozulur Mu?

Haşlanmış yumurta şayet dolap dışında değilse bozulmaya daha kısa sürede yüz tutar. Haşlanmış yumurta soyulduktan sonra en az iki saat içerisinde tüketilmelidir. Dışarıda tutulan haşlanmış yumurtalar bakteri üretmeye başlayacaktır. Ancak bu durum buzdolabında tutulan haşlanmış yumurtalar için geçerli değildir. Kabukları soyulmamış haşlanmış yumurtalar buzdolabında 1 hafta kadar tutulabilir.

Haşlanmış Yumurta Kaç Gün Dayanır?

Haşlanmış yumurta dayanıklılığı bulundukları ortama göre farklılık göstermektedir. Buzdolabında tutulan haşlanmış yumurtaların raf ömrü yedi gün kadarken dış ortamda kabuklarıyla birlikte 3 gün kadar durabilir. Ancak kabukları soyulan haşlanmış yumurtalar en geç iki saat içinde tüketilmelidir.

Haşlanmış Yumurta Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Haşlanmış yumurtaları dolapta saklamak için haşlanma işleminden sonra bir kâğıt havluyla güzelce kurulayın. Bu haşlanmış yumurtanın nemini alacaktır. Dilerseniz bu işlemden sonra hava almayan bir poşet içerisine koyabilirsiniz. Haşlanmış yumurtanın dolaptaki raf ömrü yaklaşık yedi gün kadardır. Bu sebeple yumurtayı dolaba koyduğunuz günü iyi bilmenizde yarar var.

Haşlanmış Yumurta Kaç Gün Bekler?

Haşlanmış yumurtanın bekleme koşulları bulunduğu yere göre farklılık gösterir. Haşlanmış yumurtanın taze kalmasını istiyorsanız mutlaka dolaba koymalısınız. Bakteriler üremek için sıcak ortama ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple dışarıda duran haşlanmış yumurtalar birkaç saat içerisinde bozulmaya başlayabilirler. Haşlanmış yumurtanın kabukları soyulmuşsa en geç iki saat içerisinde tüketilmesi gerekir. Kabukları soyulmamışsa bu süre 3 güne çıkmaktadır. Dolapta ise haşlanmış yumurtayı üç gün kadar bekletebilirsiniz.

Haşlanmış Yumurta Kaç Günde Bozulur?

Haşlanmış yumurtalar en fazla yedi gün kadar taze kalır. Dolap dışında ise bu süre üç gün kadardır. Haşlanmış yumurta yedi günden sonra bozulmaya başlar. Dışarıda ise üç günden sonra bayatladığını fark edeceksiniz.

Haşlanmış Yumurta Nasıl Saklanmalı?

Haşlanmış yumurtaları buzdolabında saklamak için güzelce yıkadıktan sonra nemini almanız gerekmektedir. Nemini aldıktan sonra hava geçirmeyen bir poşet yardımıyla buzdolabında bekletebilirsiniz. Bir diğer alternatif ise bozulmalarını engellemek için buzlu suda bekletmektir. Buzlu suyu buzdolabına ya da oldukça soğuk bir yere yerleştirmelisiniz. Ayrıca buzlu suyun günde iki kez değiştirilmesi gerekir. Bu işlem ürünü taze tutacaktır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Haşlanmış Tavuk Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Haşlanmış Tavuk Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Haşlanmış tavuk bozulur mu?
Çiğ Süt Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Çiğ Süt Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Çiğ süt bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Çiğ Mantar Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Çiğ Mantar Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Çiğ mantar bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Baklava Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Baklava Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Baklava bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Açılmış Süt Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Açılmış Süt Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Açılmış süt bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Z ile Başlayan Kız İsimleri: Z Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL Z ile başlayan kız isimleri
Z ile Başlayan Erkek İsimleri: Z Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL Z ile başlayan erkek isimleri
Y ile Başlayan Kız İsimleri: Y Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL Y ile başlayan kız isimleri
Y ile Başlayan Erkek İsimleri: Y Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL Y ile başlayan erkek isimleri
V ile Başlayan Kız İsimleri: V Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL V ile başlayan kız isimleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.