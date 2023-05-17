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En merak edilen konulardan biri de yumurtanın bozulup bozulmadığıdır. Bu kapsamda tüketiciler internet ve kaynaklardan araştırmaya ihtiyaç duyabilir. Peki, haşlanmış yumurta bozulur mu? Haşlanmış yumurta dolapta ve dışarıda kaç gün dayanır, kaç gün bekler ve kaç günde bozulur? Haşlanmış yumurta nasıl saklanmalıdır? İşte, haşlanmış yumurta ile ilgili merak edilen detaylar.

Haşlanmış Yumurta Bozulur Mu?

Haşlanmış yumurta şayet dolap dışında değilse bozulmaya daha kısa sürede yüz tutar. Haşlanmış yumurta soyulduktan sonra en az iki saat içerisinde tüketilmelidir. Dışarıda tutulan haşlanmış yumurtalar bakteri üretmeye başlayacaktır. Ancak bu durum buzdolabında tutulan haşlanmış yumurtalar için geçerli değildir. Kabukları soyulmamış haşlanmış yumurtalar buzdolabında 1 hafta kadar tutulabilir.

Haşlanmış Yumurta Kaç Gün Dayanır?

Haşlanmış yumurta dayanıklılığı bulundukları ortama göre farklılık göstermektedir. Buzdolabında tutulan haşlanmış yumurtaların raf ömrü yedi gün kadarken dış ortamda kabuklarıyla birlikte 3 gün kadar durabilir. Ancak kabukları soyulan haşlanmış yumurtalar en geç iki saat içinde tüketilmelidir.

Haşlanmış Yumurta Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Haşlanmış yumurtaları dolapta saklamak için haşlanma işleminden sonra bir kâğıt havluyla güzelce kurulayın. Bu haşlanmış yumurtanın nemini alacaktır. Dilerseniz bu işlemden sonra hava almayan bir poşet içerisine koyabilirsiniz. Haşlanmış yumurtanın dolaptaki raf ömrü yaklaşık yedi gün kadardır. Bu sebeple yumurtayı dolaba koyduğunuz günü iyi bilmenizde yarar var.

Haşlanmış Yumurta Kaç Gün Bekler?

Haşlanmış yumurtanın bekleme koşulları bulunduğu yere göre farklılık gösterir. Haşlanmış yumurtanın taze kalmasını istiyorsanız mutlaka dolaba koymalısınız. Bakteriler üremek için sıcak ortama ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple dışarıda duran haşlanmış yumurtalar birkaç saat içerisinde bozulmaya başlayabilirler. Haşlanmış yumurtanın kabukları soyulmuşsa en geç iki saat içerisinde tüketilmesi gerekir. Kabukları soyulmamışsa bu süre 3 güne çıkmaktadır. Dolapta ise haşlanmış yumurtayı üç gün kadar bekletebilirsiniz.

Haşlanmış Yumurta Kaç Günde Bozulur?

Haşlanmış yumurtalar en fazla yedi gün kadar taze kalır. Dolap dışında ise bu süre üç gün kadardır. Haşlanmış yumurta yedi günden sonra bozulmaya başlar. Dışarıda ise üç günden sonra bayatladığını fark edeceksiniz.

Haşlanmış Yumurta Nasıl Saklanmalı?

Haşlanmış yumurtaları buzdolabında saklamak için güzelce yıkadıktan sonra nemini almanız gerekmektedir. Nemini aldıktan sonra hava geçirmeyen bir poşet yardımıyla buzdolabında bekletebilirsiniz. Bir diğer alternatif ise bozulmalarını engellemek için buzlu suda bekletmektir. Buzlu suyu buzdolabına ya da oldukça soğuk bir yere yerleştirmelisiniz. Ayrıca buzlu suyun günde iki kez değiştirilmesi gerekir. Bu işlem ürünü taze tutacaktır.

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