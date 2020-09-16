DHA

Adana'da, Suriyeli Muhlit el-Alluş el-Nasr'ı (23) hasmı zannederek, silahla başından vurarak ağır yaralayan Ferhat Çuvaş (27),9 ay sonra polisin takibiyle yakalandı.

Olay, 17 Ocak gecesi, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille evine giden Suriyeli Muhlit el-Alluş el-Nasr, nereden ateşlendiği bilinmeyen bir silahtan çıkan kurşunla başından yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı el-Nasr, yoğun bakımda tedaviye alındı.

3 AYRI SİLAHLI SALDIRI OLAYINDAN HASMI VARMIŞ

Yaralı Suriyeli'nin tedavisi sürerken olaydan sonra araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ferhat Çuvaş olduğunu tespit etti. Polis, Çuvaş'ın daha önce yaşanan 3 ayrı silahlı saldırı olayından dolayı hasmı olduğunu, bu nedenle evinin çatısında silahla beklediğini saptadı.

Ferhat Çuvaş'ın el-Nasr'ı hasmı sanıp tüfeğini ateşlediği, yaralının yanına gidip, hasmı olmadığını anlayınca da kaçtığı saptandı. Polis, 9 aydır izini sürdüğü şüpheliyi, Hürriyet Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ferhat Çuvaş, sevk edildiği adlieyede tutuklandı.