Hasta olanlar dikkat! İlaç kullanırken bu yiyecek ve içeceklerden uzak durun!

FERMENTE VE SALAMURA YİYECEKLER

Tiramin, Marmite gibi herhangi bir maya özütü (ekstraktı); balık ve et gibi salamura, kürlenmiş, tütsülenmiş veya fermente edilmiş gıdalar, yıllanmış peynirler ve bazı alkollü içecekler dahil olmak üzere birçok yiyecekte bulunuyor. Hatta çikolatanın da bir miktar tiramin içerdiği bilinmekte. Bu besinler ise ilaçlar ile etkileşime girebiliyor. Kullandığınız ilaçlara göre doktorunuza bu besinleri tüketip tüketmeyeceğini danışmanızı öneririz.