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Hasta olanlar dikkat! İlaç kullanırken bu yiyecek ve içeceklerden uzak durun!

İlaç kullanan kişilerin beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü kullandıkları ilaçlar, bazı besinler ile tepkimeye girebiliyor ya da ilaçların etkisini azaltabiliyor. İşte ilaç alırken mutlaka dikkat edilmesi gereken yiyecek ve içecek listesi…

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  • Hasta olanlar dikkat! İlaç kullanırken bu yiyecek ve içeceklerden uzak durun!

    Yediğimiz ya da içtiğimiz şeyler, kullandığımız ilaçlar ile etkileşime girebilir. Bu sebeple ilaç talimatlarını ve besinlerin içerisinde yer alan maddeleri bilmek gerekir. Alınan ilaçlar ilk olarak bağırsaklarda sonra karaciğerde parçalanır ve besinlerde bu yollardan geçtiği için etkileşime girebilirler. İşte ilaç kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken yiyecek ve içecekler…
  • Hasta olanlar dikkat! İlaç kullanırken bu yiyecek ve içeceklerden uzak durun!

    MEYAN KÖKÜ

    Siyah meyan kökünün içerisinde glisirizin adı verilen tatlı bir kimyasal bulunmaktadır. Bu madde vücuttaki potasyum seviyesini azaltır ve tansiyonu etkileyebilir. Kalp hastaları ve tansiyon hastaları bu besini tüketmemelidir.
  • Hasta olanlar dikkat! İlaç kullanırken bu yiyecek ve içeceklerden uzak durun!

    FERMENTE VE SALAMURA YİYECEKLER

    Tiramin, Marmite gibi herhangi bir maya özütü (ekstraktı); balık ve et gibi salamura, kürlenmiş, tütsülenmiş veya fermente edilmiş gıdalar, yıllanmış peynirler ve bazı alkollü içecekler dahil olmak üzere birçok yiyecekte bulunuyor. Hatta çikolatanın da bir miktar tiramin içerdiği bilinmekte. Bu besinler ise ilaçlar ile etkileşime girebiliyor. Kullandığınız ilaçlara göre doktorunuza bu besinleri tüketip tüketmeyeceğini danışmanızı öneririz.
  • Hasta olanlar dikkat! İlaç kullanırken bu yiyecek ve içeceklerden uzak durun!

    ALKOL

    İlaçların alkol ile tüketilmesi “alkol kızarıklığı”, “disülfiram” gibi reaksiyonların meydana çıkmasına sebebiyet verebilir. Alkol vücutta parçalandığında asetaldehit adı verilen toksik bir madde oluşturur ve vücut bu maddeyi atar. Fakat bazı ilaçlar bu maddenin atılmasını zorlaştırıp asetaldehit birikmesine neden olabilir ve kızarma, yüksek tansiyon, kalp çarpıntısı ve kusma gibi semptomlara yol açabilir.
  • Hasta olanlar dikkat! İlaç kullanırken bu yiyecek ve içeceklerden uzak durun!

    YEŞİL SEBZELER

    Brokoli, ıspanak, lahana, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler yüksek oranda K vitamini içerir ve bu vitamin kanı pıhtılaştırır. Eğer kalp için pıhtılaşma önleyici, kan sulandırıcı kullanıyorsanız bu besinler ilacın etkisini azaltır.
  • Hasta olanlar dikkat! İlaç kullanırken bu yiyecek ve içeceklerden uzak durun!

    GREYFURT

    Yapılan bilimsel araştırmalara göre Greyfurt 100’den fazla ilaç ile tepkimeye girebiliyor. Özelikle tansiyon ilaçlarının etkisini artırıyor. Antibiyotik kullanırken de mutlaka greyfurttan uzak durulması öneriliyor. Greyfurt ile etkileşime giren ilaçlar arasında şunlar sayılabilir:

    Bazı kolestorol düşürücü statinler (özellikle simvastatin içeren)

    Bazı aritmi (kalp ritim bozukluğu) ilaçları

    Bazı anti-psikotik (psikiyatrik hastalıkta kullanılan) ilaçlar

    Organ nakli sonrası bağışıklık sistemini bastırmada kullanılan bazı ilaçlar

    Bazı erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) ilaçları
  • Hasta olanlar dikkat! İlaç kullanırken bu yiyecek ve içeceklerden uzak durun!

    KAHVE

    Anemi tedavisi gören kişiler, kullandıkları ilaçlardan iki saat öncesine kadar çay, kahve ve yumurta tüketmemelidir. Bu ürünler bağırsaklarda bulunan demir emilimini azaltır.
  • Hasta olanlar dikkat! İlaç kullanırken bu yiyecek ve içeceklerden uzak durun!

    ÇAY

    Demir eksikliğine bağlı, kansızlık tedavisi için ilaç kullanan, demir sülfat tabletleri tüketen kişilerin ilaçlarını içmeden iki saat öncesine kadar çay, kahve tüketmemeleri gerekir. 

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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