İzmir'de, 8 Aralık'ta Yamanlar 112 Acil Servis merkezinden Emek Mahallesi'ndeki bir hastaya giden ambulansta görevli olan sağlık çalışanları, iddiaya göre M.K.'nin saldırgan tutumuyla karşılaştı. Bunun üzerine polis ekipleri eşliğinde ambulansa bindirilen M.K.'nin kız arkadaşı olduğu belirtilen B.Ç. de (16) refakatçi olarak ambulansa alındı.

SAĞLIK GÖREVLİSİNİ DARP ETTİLER

AA'da yer alan habere göre ambulansta da saldırgan tavırlarını sürdürdüğü belirtilen M.K., kendini sedyeden yere atınca 112 görevlisi Şule Dinç'in (24) ayağının üzerine düştü. Dinç, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi önünde M.K. ve arkadaşı B.Ç.'nin saldırısına uğrayarak darp edildi.

SAĞLIK MESLEKTE OKUYOR

Bir tutam saçı kökünden koparılan Dinç, 2 gün rapor alarak kendisine saldıran hasta ve hasta yakınından şikâyetçi oldu. Poliste ifadesi alınan M.K. ve B.Ç ifadeleri sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Saldırganlardan B.Ç.'nin Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ